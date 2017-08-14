В восхождении на Авачу на Камчатку участвовали более 800 человек, День вулкана отметили 12 тыс.

14 августа 2017, 14:53

Порядка 12 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня вулкана на Камчатке, которое прошло в минувшие выходные у подножия сразу двух исполинов – Авачинского и Козельского.
 
Традиционно мероприятия на Авачинском вулкане носили эколого-просветительский и спортивный характер. Они объединили порядка 2 тысяч человек. Для гостей были организованы встречи с вулканологами и работниками природного парка «Вулканы Камчатки», экскурсии и походы, тематические беседы и викторины. Главным событием стало массовое восхождение на вершину Авачинского вулкана. Также на исполине состоялся Чемпионат Камчатского края по скайраннингу.
 
В этом году в массовом восхождении на Авачинский вулкан приняли участие более 800 человек. Лучший результат среди мужчин показал Валерий Гаврилов, покоривший вершину за 2 часа 4 минуты. Среди женщин первой стала Людмила Семиколенных, её время – 3 часа 9 минут. Среди детей лучшее время показала восьмилетняя Александра Бандурина, которая поднялась на вулкан за 3 часа 49 минут.    
 
На вулкане Козельский в этом году собрались около 10 тысяч человек. Основные мероприятия у подножия исполина состоялись в субботу. В течение дня там проходили различные мастер-классы и открытые уроки, выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные соревнования, а вечером гости праздника собрались на большой арт-фестиваль «Высота».
 
Как отметила исполняющая обязанности руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко, День вулкана одно из самых масштабных мероприятий региона, которое в том числе привлекает на полуостров туристов из других субъектов страны и заграницы.  
 
Завершилось празднование Дня вулкана в Камчатском крае экологическими акциями по сбору мусора «Я за чистый вулкан», которые прошли на площадках у обоих исполинов в воскресенье, 13 августа.  

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