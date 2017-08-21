В выставке ретроавтомобилей в столице Камчатки было представлено более 30 машин

В центре Петропавловска-Камчатского состоялась выставка ретроавтомобилей «Ретромания-2017». Вниманию зрителей было представлено более 30 машин, выпущенных с конвейеров разных стран и эпох. Каждый автомобиль со своей историей.

«Отдельного внимания заслуживает автомобиль Nissan Cedric - 1987 года выпуска. Его уникальность заключается в том, что он сохранился в идеальном состоянии. В 90-х годах автомобиль работал в Японском консульстве в России и после, когда его сменил другой автомобиль, он был забыт в гараже, в оптимальных для хранения авто условиях», - сказали органзаторы.

По итогам выставочного дня среди автомашин 60-х годов выпуска победителем признан ГАЗ 67, на втором месте Волга ГАЗ 21 бело-голубая, на третьем - Волга ГАЗ 21 синяя.

В числе семидесятников призерами стали Nissan Gloria 1977 (1 место), Nissan Cedric 1974 (2 место) и Chevrolet Corvette (3 место).

Победители 80-х годов выпуска стали автомобили: Nissan Cedric консульский (1 место), Toyota Carina 1980 (2 место), Toyota Cresta (3 место).

Организаторы предусмотрели также специальные призы. В номинации «Сделано в СССР» победила Волга ГАЗ 21 бело-голубая; среди «Made in Japan» первый Nissan Cedric консульский 1987 г.; в номинации «Made in U.S.A» победил Mercury Cougar 1977 г. Кроме того, один из организаторов выставки – радио «Ретро ФМ» вручил специальные призы владельцам ИЖ 2125 Комби и Toyota Mark ll.

«Выставка стала настоящим праздником для горожан. В течение дня ее посетили несколько сотен человек. Особенный интерес ретро машины вызвали у маленьких горожан, которые с удовольствием все рассматривали, заглядывали внутрь салона, позировали на фоне авто, фотографировались», - отметили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики Петропавловска.

После окончания выставки ретроавтомобилей ее участники отправились в Елизово на автопробег, который поддержали камчатские байкеры. Стоит отметить, что в числе «железных коней» был мотоцикл «Ява», приобретённый еще в СССР.