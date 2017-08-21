В выставке ретроавтомобилей в столице Камчатки было представлено более 30 машин

21 августа 2017, 16:31

В центре Петропавловска-Камчатского состоялась выставка ретроавтомобилей «Ретромания-2017». Вниманию зрителей было представлено более 30 машин, выпущенных с конвейеров разных стран и эпох. Каждый автомобиль со своей историей.
 
«Отдельного внимания заслуживает автомобиль Nissan Cedric - 1987 года выпуска. Его уникальность заключается в том, что он сохранился в идеальном состоянии. В 90-х годах автомобиль работал в Японском консульстве в России и после, когда его сменил другой автомобиль, он был забыт в гараже, в оптимальных для хранения авто условиях», - сказали органзаторы. 
 
По итогам выставочного дня среди автомашин 60-х годов выпуска победителем признан ГАЗ 67, на втором месте Волга ГАЗ 21 бело-голубая, на третьем - Волга ГАЗ 21 синяя.
 
В числе семидесятников призерами стали Nissan Gloria 1977 (1 место), Nissan Cedric 1974 (2 место) и Chevrolet Corvette (3 место).
 
Победители 80-х годов выпуска стали автомобили: Nissan Cedric консульский (1 место), Toyota Carina 1980 (2 место), Toyota Cresta (3 место).
 
Организаторы предусмотрели также специальные призы. В номинации «Сделано в СССР» победила Волга ГАЗ 21 бело-голубая; среди «Made in Japan» первый Nissan Cedric консульский 1987 г.; в номинации «Made in U.S.A» победил Mercury Cougar 1977 г. Кроме того, один из организаторов выставки – радио «Ретро ФМ» вручил специальные призы владельцам ИЖ 2125 Комби и Toyota Mark ll.
 
«Выставка стала настоящим праздником для горожан. В течение дня ее посетили несколько сотен человек. Особенный интерес ретро машины вызвали у маленьких горожан, которые с удовольствием все рассматривали, заглядывали внутрь салона, позировали на фоне авто, фотографировались», - отметили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики Петропавловска.
 
 После окончания выставки ретроавтомобилей ее участники отправились в Елизово на автопробег, который поддержали камчатские байкеры. Стоит отметить, что в числе «железных коней» был мотоцикл «Ява», приобретённый еще в СССР.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

19 августа 2017, 14:22
На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском
19 августа 2017, 10:09
На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших
19 августа 2017, 09:58
Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»
18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 18:07
Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать

За месяц

12 августа 2017, 13:12
Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки
11 августа 2017, 15:38
У мэра столицы Камчатки появился первый заместитель
11 августа 2017, 13:23
На участие в «Гонке героев» на Камчатке заявились уже более 800 человек
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?