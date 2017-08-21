Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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В выставке ретроавтомобилей в столице Камчатки было представлено более 30 машин
В центре Петропавловска-Камчатского состоялась выставка ретроавтомобилей «Ретромания-2017». Вниманию зрителей было представлено более 30 машин, выпущенных с конвейеров разных стран и эпох. Каждый автомобиль со своей историей.
«Отдельного внимания заслуживает автомобиль Nissan Cedric - 1987 года выпуска. Его уникальность заключается в том, что он сохранился в идеальном состоянии. В 90-х годах автомобиль работал в Японском консульстве в России и после, когда его сменил другой автомобиль, он был забыт в гараже, в оптимальных для хранения авто условиях», - сказали органзаторы.
По итогам выставочного дня среди автомашин 60-х годов выпуска победителем признан ГАЗ 67, на втором месте Волга ГАЗ 21 бело-голубая, на третьем - Волга ГАЗ 21 синяя.
В числе семидесятников призерами стали Nissan Gloria 1977 (1 место), Nissan Cedric 1974 (2 место) и Chevrolet Corvette (3 место).
Победители 80-х годов выпуска стали автомобили: Nissan Cedric консульский (1 место), Toyota Carina 1980 (2 место), Toyota Cresta (3 место).
Организаторы предусмотрели также специальные призы. В номинации «Сделано в СССР» победила Волга ГАЗ 21 бело-голубая; среди «Made in Japan» первый Nissan Cedric консульский 1987 г.; в номинации «Made in U.S.A» победил Mercury Cougar 1977 г. Кроме того, один из организаторов выставки – радио «Ретро ФМ» вручил специальные призы владельцам ИЖ 2125 Комби и Toyota Mark ll.
«Выставка стала настоящим праздником для горожан. В течение дня ее посетили несколько сотен человек. Особенный интерес ретро машины вызвали у маленьких горожан, которые с удовольствием все рассматривали, заглядывали внутрь салона, позировали на фоне авто, фотографировались», - отметили в Управлении культуры, спорта и молодежной политики Петропавловска.
После окончания выставки ретроавтомобилей ее участники отправились в Елизово на автопробег, который поддержали камчатские байкеры. Стоит отметить, что в числе «железных коней» был мотоцикл «Ява», приобретённый еще в СССР.
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