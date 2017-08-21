Валерий Раенко поздравил камчатских авиаторов с профессиональным праздником

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню гражданской авиации, которое состоялось в клубе аэропорта Елизово.

Спикер краевого парламента поздравил сотрудников «Камчатского авиапредприятия» и международного аэропорта Елизово, вручил награды Законодательного Собрания за многолетнюю трудовую деятельность.

«Так сложилось, что к авиаторам, авиационным предприятиям камчатцы относятся по-особенному тепло, с уважением. Думаю, это потому, что обычно отпуск начинается с аэропорта: люди предвкушают отдых, встречи с родными и близкими. И безусловно, Камчатка – особый регион, потому что жизнь наших отдаленных сел и поселков трудно представить без авиации. Не дай Бог, что случится, помощь люди ждут только с воздуха.

Наш выдающийся советский авиаконструктор Владимир Мясищев как-то сказал: «Мало полюбить небо, надо чтобы небо полюбило тебя. А оно любит смелых, знающих, трудолюбивых». По долгу своей деятельности мне часто приходится совершать авиаперелеты, и, честно скажу, что работники наших предприятий в полной мере соответствуют определению настоящих авиаторов, которое дал Мясищев. Главное, что на первом месте у вас всегда безопасность и комфорт пассажиров.

Камчатка развивается! Развивается наша страна. Вы видите, как меняется инфраструктура и у нас, и в целом по стране. Совсем недавно Президент Владимир Владимирович Путин поручил Правительству России внести в государственную программу «Развитие транспортной системы» раздел по опережающему развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. А это значит, что будут реконструироваться аэропорты у нас по краю, будет обновляться авиапарк, будут модернизироваться пункты подготовки летного и технического персонала, сервисные центры. То есть развитие авиации на Камчатке будет продолжаться ускоренными темпами. Очевидно, что все эти новации внедрять именно вам, поэтому от всей души желаю успехов в ответственной и очень нужной работе на благо региона. Здоровья, мира и добра вашим семьям», – сказал Валерий Раенко.