Валерий Раенко сохранил пост главного единоросса Камчатки

Камчатские единороссы провели отчетно-выборную конференцию регионального отделения партии, в ходе которой приняли ряд важных решений. На повестке дня было несколько вопросов: итоги деятельности отделения за пять лет, избрание секретаря Камчатского регионального отделения партии, избрание делегата на XVI Съезд партии, который состоится 21-22 января в Москве, выборы нового состава регионального Политсовета и другие.

Губернатор Владимир Илюхин, обращаясь к партийцам, отметил, что, по его мнению, последние годы действительно были позитивными для Камчатки. «Сейчас мы уже не вспоминаем тяжелого периода для края, который был еще совсем недавно – каких-то 10-15 лет нас отделяет от этого времени. Сегодня мы просто работаем на будущее, строим жилье, развиваем транспортную сеть, инженерную инфраструктуру, налаживаем производство, создаем условия для развития наших детей. Конференция – это как раз повод сделать выводы, еще раз со стороны посмотреть на результаты нашей работы. Убежден, что главным залогом успехов в нашем деле всегда было и будет сотрудничество, взаимопомощь. Сегодня жители Камчатки понимают, что региональное отделение партии «Единая Россия» - мощнейшая политическая сила. Эту поддержку партия получила благодаря реальным делам, эффективной работе, вниманию к проблемам людей. Оценку нашей работы жители дали и на прошедших выборах. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в прошедшей кампании, тех, кто каждый день работает на благо наших земляков», - сказал губернатор, подчеркнув, что задач у партийцев еще очень много, поэтому необходимо, в первую очередь, ежедневно работать с людьми на всех уровнях, повышать свой профессиональный уровень, активнее взаимодействовать с институтами гражданского общества.

После вех напутственных слов с докладом о работе камчатского отделения «Единой России» выступил Валерий Раенко. Подводя итоги деятельности партийцев за пять лет, лидер камчатских единороссов Валерий Раенко отметил, что нынешняя конференция пришлась на особый период.

«1 декабря, партии «Единая Россия» исполнилось 15 лет. Именно за эти 15 лет наша страна, преодолевая серьезное противодействие, избавляясь от тяжелейшего наследия 90-х, вернула себе место среди ведущих мировых держав. Перед нами стояла задача объединить разнородные политические силы в единую, ответственную и созидательную политическую партию, объединить усилия граждан страны. За 15 лет наша партия прошла путь от так называемой «партии власти», которой избиратели страны отдавали свои голоса «в кредит», до «партии народного доверия», которой есть что сказать людям. Для Камчатского края и для нашей партийной организации 2016 год также стал знаменательным. «Единая Россия» на Камчатке одержала победу на выборах в Государственную Думу. Таким образом, сегодня в парламенте страны от Камчатки впервые работают два камчатских депутата - Ирина Яровая, которой партия доверила один из самых высоких и ответственных государственных постов - должность заместителя председателя Государственной Думы. И наш коллега – Константин Слыщенко, которого мы с вами выдвигали по 45 одномандатному округу. Константин Григорьевич сегодня трудится в составе комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. На выборах в Законодательное Собрание Камчатского Края и в органы местного самоуправления мы также получили хороший результат. Из 27 действующих депутатов «Единую Россию» в краевом парламенте представляют двадцать однопартийцев. В активе МСУ - 76% депутатских мандатов, причем на выборах глав муниципальных образований мы победили с результатом в 92%. А это 11 представителей нашей партии из 12-ти. Таким образом, Камчатское региональное отделение партии снова получило безоговорочную поддержку камчатцев», - сказал Раенко.

В то же время лидер камчатских партийцев указал на то что после успешного старта 2011-2013 годов экономика Камчатского края оказалась в очень трудной ситуации. Однако команде управленцев-единороссов во главе с губернатором Камчатского края удалось удержать ситуацию под контролем.

После доклада секретаря партийцы, согласно регламенту, приступили к тайному голосованию, по результатам которого был избран, в том числе, новый состав регионального Политсовета партии, а секретарем Камчатского регионального отделения «Единой России» на предстоящие пять лет вновь стал Валерий Раенко.

Добавим, что численность членов партии «Единой России» в Камчатском крае на сегодняшний день составляет 6809 человек.