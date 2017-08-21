«Великое американское солнечное затмение» частично смогут увидеть жители севера Камчатки

21 августа 2017, 08:17

Частичное солнечное затмение на Камчатке смогут видеть только жители северных районов полуострова — Олюторского и Пенжинского. В частности, по данным астрономов, при хорошей погоде его можно будет наблюдать в Ачайваяме, Слаутном и Аянке. 
 
Жители этих отдаленных сел могут увидеть, как луна на 40% закроет солнечный диск на восходе.  На юге жители вряд ли увидят это явление, которое называют «великим американским солнечным затмением». В США его будут наблюдать днем 21 августа (на Камчатке уже будет раннее утро).   Предыдущее подобное полное солнечное затмение, видимое только с территории Штатов, произошло 13 июня 1257 года. 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

19 августа 2017, 14:22
На Камчатке не исключили выпадения пепла в поселке после выброса на Ключевском
19 августа 2017, 10:09
На Камчатке водитель «Мазды» устроил ДТП, собрав еще три машины: четверо пострадавших
19 августа 2017, 09:58
Два человека погибли в ДТП на Камчатке: мотоциклист выехал на «встречку»
18 августа 2017, 18:13
Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября
18 августа 2017, 18:07
Жителю Камчатки грозит до 10 лет колонии за интим с 13-летней девочкой
18 августа 2017, 16:48
На Камчатке полицейский подстрелил браконьера, который пытался бежать

За месяц

12 августа 2017, 13:12
Избирком назвал порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в столице Камчатки
11 августа 2017, 15:38
У мэра столицы Камчатки появился первый заместитель
11 августа 2017, 13:23
На участие в «Гонке героев» на Камчатке заявились уже более 800 человек
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?