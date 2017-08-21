«Великое американское солнечное затмение» частично смогут увидеть жители севера Камчатки

Частичное солнечное затмение на Камчатке смогут видеть только жители северных районов полуострова — Олюторского и Пенжинского. В частности, по данным астрономов, при хорошей погоде его можно будет наблюдать в Ачайваяме, Слаутном и Аянке.

Жители этих отдаленных сел могут увидеть, как луна на 40% закроет солнечный диск на восходе. На юге жители вряд ли увидят это явление, которое называют «великим американским солнечным затмением». В США его будут наблюдать днем 21 августа (на Камчатке уже будет раннее утро). Предыдущее подобное полное солнечное затмение, видимое только с территории Штатов, произошло 13 июня 1257 года.