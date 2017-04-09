Вертолет МЧС завтра вылетит к месту схода лавины на Камчатке, под которой могли оказаться люди

В район вулкана Вилючинский на Камчатке, где под лавину предположительно могли попасть два человека, движется автоколонна спасательного центра и спецчасти, сообщили в МЧС регионаю

Спасатели движутся на автомобилях повышенной проходимости («КАМАЗы», вахтовки, снегоболотоходы, снегоходы). С собой спасатели везут оборудование для поиска людей, попавших под лавину.

Вертолет МИ-8 МЧС России, который вечером 9 апреля вылетел из аэропорта г. Елизово, не смог приземлиться на склоне вулкана: при заходе на посадку возникли сильные ветровые завихрения. В настоящее время вертолет вернулся в место постоянной дислокации. Его вылет запланирован на утро 10 апреля.

Ранее «КамИНФОРМ» сообщало, что появились сведения о том, что из-под лавины достали тела мужчины и его сына, но в МЧС пока не готовы подтвердить эту информацию.

На месте поиски ведут волонтеры. Лавина сошла сегодня днем на северо-восточном склоне вулкана. По имеющимся данным, мужчина с сыном катались на снегоходе и могли сами подрезать накрывшую их лавину.