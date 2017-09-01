Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Виктор Вексельберг прибыл с частным визитом на Камчатку
На Камчатку сегодня прибыл глава группы компаний «Ренова», предприниматель, меценат, миллиардер Виктор Вексельберг. Как сообщают источники «КамИНФОРМ», визит носит частный характер и не предусматривает каких-либо официальных заявлений.
Однако, по данным собеседников агентства, возможна встреча предпринимателя с официальными лицами региона, на которой планируется обсудить, в частности, строительство нового терминала в главном аэропорту Камчатки.
«КамИНФОРМ» напоминает, что накануне были объявлены результаты инвестиционного конкурса на строительство терминала. Победила компания «Аэропорты регионов», которая входит в группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.
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