Виктор Вексельберг прибыл с частным визитом на Камчатку

На Камчатку сегодня прибыл глава группы компаний «Ренова», предприниматель, меценат, миллиардер Виктор Вексельберг. Как сообщают источники «КамИНФОРМ», визит носит частный характер и не предусматривает каких-либо официальных заявлений.

Однако, по данным собеседников агентства, возможна встреча предпринимателя с официальными лицами региона, на которой планируется обсудить, в частности, строительство нового терминала в главном аэропорту Камчатки.