Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Виртуальное знакомство плохо закончилось для жители Камчатки: избили и ограбили
На Камчатке полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые избили, забрали личные вещи и деньги у мужчины, который познакомился с женщиной в социальных сетях и приехал к ней в гости.
Накануне в полицию обратился 31-летний житель Петропавловска-Камчатского, который сообщил, что его избили и ограбили. В социальной сети он познакомился с девушкой из Елизова, которая пригласила мужчину в гости. Он купил спиртное, конфеты и приехал на встречу с виртуальной знакомой. В квартире, кроме девушки оказалось еще двое мужчин, которые избили потерпевшего и отобрали у него серебряную цепочку и телефон. Так как денег у жителя краевой столицы при себе не оказалось, вся компания поехала на такси к нему домой, где злоумышленники, забрали еще три с половиной тысячи рублей, после чего уехали.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемых, которыми оказались ранее судимые 38-ми и 22-летний граждане, не имеющие постоянного места регистрации проживания, а также 25-летняя жительница города Елизово.
В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
Отметим, что санкцией данной статьи, в частности, предусмотрено до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
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