Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Власти Камчатки нашли рычаги давления на энергетиков: ресурсники проиграли еще один суд по тарифам
Верховный суд России не стал менять решение камчатского краевого суда, который признал обоснованными установленные для потребителей региона тарифы на электрическую энергию.
С властями пыталось судиться ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» («КамГЭК»). Компания просила признать недействующим постановление региональной службы по тарифам ссылаясь на необоснованное исключение экспертами ответчика при расчете тарифов из величины необходимой валовой выручки на 2016 год расходов по статьям затрат «Оплата труда» и «Амортизационные отчисления» в общей сумме более 60 млн. рублей.
По мнению ПАО «КамГЭК», ответчик определил размер расходов на оплату труда методом индексации, не учитывая при этом иные параметры, в том числе, тарифный коэффициент, текущее премирование, вознаграждения за выслугу лет, льготный проезд к месту отдыха и другие. Эти расходы были урезаны чиновникам на 20,5 млн рублей, кроме того, они исключили расходы на 49 млн рублей из-за неисполнения инвестиционной программы.
Однако Камчатский краевой суд пришел к выводу что постановление региональной службы по тарифам не противоречит в оспариваемой части положениям нормативных правовых актов, имеющих большую юридическую силу. На этом основании ПАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» в удовлетворении административного искового заявления было отказано.
«КамИНФОРМ» напоминает, что энерготарифы на этот год для большинства жителей Камчатки заморожены по распоряжению губернатора. Этот стало возможным после того, как чиновники проверили обоснование ресурсников на субсидии. Выяснилось, что они закладывают туда лишние расходы, что и влияет на тариф. С некоторыми компания власти продолжают судиться.
Публичное акционерное общество «Камчатский газоэнергетический комплекс» было образовано в 1997 году путём преобразования учреждения «Дирекция строящегося газоэнергетического комплекса».
Основными видами деятельности общества являются функции, возлагаемые на службу заказчика-застройщика по строительству объектов Каскада ГЭС на реке Толмачёва и эксплуатация последнего.
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