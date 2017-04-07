Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Власти Камчатки возмущены беспечностью мужчин, которых сейчас ищут в Авачинском заливе
Люди в нарушение всех правил, всех требований по обеспечению безопасного мореплавания вышли в море, несмотря на то, что навигация открывается только через неделю. Так зампред правительства Камчатки Сергей Хабаров прокомментировал действия мужчин, которые вышли на своей лодке в Авачинский залив и пропали.
«При поступлении информации оперативная группа выехала на Халактырский пляж и обследовала прибрежную акваторию. Спасатели на вездеходах прошли до долины реки Налычева и с помощью беспилотных летательных аппаратов проверили береговую линию с воздуха. Пропавших не обнаружили. Чтобы продолжить поисково-спасательные работы поднят вертолёт МЧС России, который обследует акваторию Авачинского залива до бухты Бечевинская», - сказал Сергей Хабаров.
Как говорят в правительстве края, по неподтверждённой информации, люди отправились заниматься незаконной добычей биоресурсов. При этом, граждане вышли в море в нарушение закона: навигация для всех маломерных судов закрыта до 15 апреля.
«Люди в нарушение всех правил, всех требований по обеспечению безопасного мореплавания вышли в море, несмотря на то, что навигация открывается только через неделю. Они отправились 5 числа - в преддверии сильного волнения в заливе. Из-за их беспечного отношения к собственным жизням теперь мы подвергаем опасности всех людей, задействованных в поисках, тратим миллионы средств налогоплательщиков Камчатского края на проведение поисково-спасательных работ. Тем не менее, принято решение продолжить поиски и задействовать все имеющиеся силы и средства», - сказал Сергей Хабаров.
Он отметил, что с подобными ситуациями спасатели региона сталкиваются ежегодно. Пренебрежение правилами безопасности часто приводит к пропаже людей на воде.
Хабаров отметил, что в весенне-летний период 2016 года из-за таких неблагоразумных действий на Камчатке пропало около 30 человек.
Ранее «КамИНФОРМ» сообщало, что МЧС подняло на поиски пропавших вертолет.
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КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 3
А зачем жизнь, если мозга нет
Упыри губки надули...гы.
Власть ворует больше!переживаете за свои миллионы!что может быть дороже жизни?!