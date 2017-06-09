Власти столицы Камчатки опасаются транспортного коллапса из-за ситуации с мигрантами на автобусах

До конца текущего месяца ситуация в сфере пассажирских перевозок в Петропавловске-Камчатском должна улучшиться. Об этом говорилось в ходе рабочего совещания, которое провел заместитель руководителя Управления городского хозяйства администрации города Сергей Шеременко.

Он подчеркнул, что администрация города выражает неудовлетворение ситуацией по пассажирским перевозкам. «На сегодняшний день на линию выходят 76-78% автобусов. В силу того, что мы перешли на летний режим работы, их должно быть 153. Сейчас работает чуть больше 100. А зимой вообще на линию должны будут выйти 175 автобусов! При таком подходе к делу, вы спровоцируете транспортный коллапс в краевом центре. Следует немедленно принять все меры к улучшению ситуации уже к началу следующего месяца, и, в дальнейшем, продолжать наращивать темп», - сказал Сергей Шеременко.

Руководители автотранспортных предприятий отчитались о мерах, которые предпринимаются ими для увеличения объемов перевозок пассажиров общественным транспортом. Итог этой деятельности подвел руководитель Управления пассажирского транспорта Алексей Терехин.

«В настоящее время порядка 50 водителей проходят обучение и сдают экзамены в ГИБДД на получение водительских удостоверений российского образца. Работа ведется за счет средств компаний-перевозчиков. Кроме того, производится прием на работу водителей из числа жителей города. Мы ожидаем, что до конца месяца ситуация с пассажирскими перевозками в Петропавловске-Камчатском улучшится», - сказал Алексей Терехин.

Сергей Шеременко обратил особое внимание, что работа по перераспределению подвижного состава в зависимости от пассажирского потока должна быть усилена. Специалисты мониторинговой группы должны активнее взаимодействовать с диспетчерскими службами.

«КамИНФОРМ» напоминает, что с 1 июня мигрантам запретили работать на общественном транспорте без российских прав. Тогда и начались проблемы, так как большинство водителей в Петропавловске – иностранцы.