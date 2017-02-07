Власти столицы Камчатки вспомнили о стихийных рынках и вновь начались рейды

07 февраля 2017, 07:45

Чиновники из администрации Петропавловска вновь вспомнили о стихийных рынках, которые образуются в разных микрорайонах краевого центра, и организовали рейды. Однако либо такие мероприятия проводятся редко, либо штрафы маленькие, но в результате все торговцы все равно остаются на своих местах. 
 
Так было и после проверки накануне, когда сотрудники Контрольного управления администрации Петропавловска совместно с представителями полиции и Управления Россельхознадзора проверили сразу три стихийных рынка в разных районах городского округа. По итогам рейдовых мероприятий проверяющие составили 12 протоколов об административных правонарушениях.
 
Кроме того, сотрудники Россельхознадзора оштрафовали троих граждан за реализацию продукции животного происхождения без сопроводительных документов.
 
За торговлю без разрешения продавцам грозит штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей. 

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

06 февраля 2017, 16:02
Рост количества иностранных туристов отмечают на Камчатке, но россиян все равно больше
06 февраля 2017, 16:01
В первую школу сноуборда на Камчатке записались уже более 40 человек
06 февраля 2017, 16:00
На Камчатке начались сборы гранатометчиков
06 февраля 2017, 15:59
Менеджера банка менее чем за час дважды ограбили в столице Камчатки
06 февраля 2017, 11:55
Виртуальное знакомство плохо закончилось для жители Камчатки: избили и ограбили
06 февраля 2017, 10:17
«Бинарные опционы» не помогли: житель Камчатки пойдет под суд за организацию азартных игр

За неделю

04 февраля 2017, 11:19
Камчатка просит Путина продлить программу сейсмобезопасного жилья
04 февраля 2017, 09:05
Путин посоветовал главе Камчатки следить за показателями в социальной сфере
03 февраля 2017, 16:12
В «Снежный путь» в столице Камчатки отправятся более 30 снегоходчиков
03 февраля 2017, 14:58
Новый циклон несет на Камчатку снег и потепление
03 февраля 2017, 14:57
Глава Торгово-промышленной палаты Камчатки оштрафован за коммерческий подкуп
03 февраля 2017, 14:56
На Камчатке оленевод поплатился жизнью за попытку надругаться над женщиной

За месяц

28 января 2017, 09:09
Водителей предложили пожизненно лишать прав за такие инциденты, как на Камчатке со «скорой»
27 января 2017, 16:24
На квартиры для детей-сирот на Камчатке потратили более 300 млн рублей
27 января 2017, 16:24
Билеты на открытие «Берингии-2017» поступят в продажу в столице Камчатки 29 января
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?