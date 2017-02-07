Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Власти столицы Камчатки вспомнили о стихийных рынках и вновь начались рейды
Чиновники из администрации Петропавловска вновь вспомнили о стихийных рынках, которые образуются в разных микрорайонах краевого центра, и организовали рейды. Однако либо такие мероприятия проводятся редко, либо штрафы маленькие, но в результате все торговцы все равно остаются на своих местах.
Так было и после проверки накануне, когда сотрудники Контрольного управления администрации Петропавловска совместно с представителями полиции и Управления Россельхознадзора проверили сразу три стихийных рынка в разных районах городского округа. По итогам рейдовых мероприятий проверяющие составили 12 протоколов об административных правонарушениях.
Кроме того, сотрудники Россельхознадзора оштрафовали троих граждан за реализацию продукции животного происхождения без сопроводительных документов.
За торговлю без разрешения продавцам грозит штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей.
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