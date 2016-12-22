Внимание! Проверка системы оповещения о ЧС пройдет сегодня на Камчатке

На Камчатке сегодня, в 9 часов утра, будет запущена региональная автоматизированная система централизованного оповещения края, сообщает МЧС.

Она включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, систему оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения, средства оповещения телевидения и радиовещания, с включением всех имеющихся оконечных устройств (электросирен и уличных громкоговорителей).

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка носит плановый характер.