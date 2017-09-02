Во время пожара в столице Камчатки пострадал мужчина

Один человек пострадал при пожаре в квартире в доме на Карбышева в Петропавловске-Камчатском. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона, мужчину госпитализировали в одну из больниц.

Вызов пожарным поступил в 5.33 утра сегодня. «В 05-45 по камчатскому времени огнеборцы локализовали пожар, в 06-15 полностью ликвидировали. Огнем уничтожена мебель и бытовые вещи. Площадь пожара составила 14 квадратных метров», - сказали в МЧС.

К тушению привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.