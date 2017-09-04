Во всех школах столицы Камчатки отменили занятия во второй смене

В Петропавловске-Камчатском власти отменили занятия для всех классов во всех школах города из-за неблагоприятного прогноза погоды. Тем временем, первую смену не отменяли.

На юг Камчатки начал оказывать влияние циклон, который несет сильные дожди и штормовой ветер. По данным синоптиков, он будет влиять на полуостров до вторника. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.