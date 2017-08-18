Во всемирный день бездомных животных на Камчатке в приюте для собак пройдет День открытых дверей

18 августа 2017, 08:06

Всемирный день бездомных животных пройдет на Камчатке в субботу, 19 августа. По этому случаю в первом муниципальном приюте для безнадзорных животных пройдет День открытых дверей. Об этом сообщили в агентстве по ветеринарии Камчатского края.
 
«Подобные мероприятия служат прекрасным напоминанием о необходимости принимать участие в судьбе тех, кто нуждается в нашей помощи. Животные здесь действительно находятся под надзором: кроме кормления, выгула и соблюдения необходимых гигиенических процедур, их лечат, чипируют, вакцинирут, - рассказали в агентстве. -  Приятно видеть, что в нашем крае есть неравнодушные люди, которые готовы  взять на себя ответственность за судьбы безнадзорных животных, и таковых немало. Помимо организации питомника и присмотра за ним, они ведут большую общественно-просветительскую работу, значимость которой невозможно переоценить».
 
В рамках проведения Дня открытых дверей посетителям подробно расскажут о режиме работы питомника.  После торжественного открытия состоится выставка-показ питомцев приюта с участием волонтеров, сразу после которой  зрителям продемонстрируют показательные выступления служебных собак. Всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в кормлении или выгуле понравившегося животного, а также в строительстве будок для обитателей приюта. Организаторы искренне надеются, что после столь близкого знакомства шанс обрести верных друзей и новых хозяев у их питомцев значительно возрастет.
 
Напомним, муниципальный приют был создан по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и приступил  к работе в июне прошлого года.  
 
Камчатцев, неравнодушных к судьбам бездомных животных, организаторы мероприятия ждут в предстоящую субботу, 19 августа  с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Елизово,  ул. Мурманская, 19 (30 км, первый поворот налево за межрайбазой).
 
Телефон для справки: 8 (41531) 34-72-34

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