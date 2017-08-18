Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Во всемирный день бездомных животных на Камчатке в приюте для собак пройдет День открытых дверей
Всемирный день бездомных животных пройдет на Камчатке в субботу, 19 августа. По этому случаю в первом муниципальном приюте для безнадзорных животных пройдет День открытых дверей. Об этом сообщили в агентстве по ветеринарии Камчатского края.
«Подобные мероприятия служат прекрасным напоминанием о необходимости принимать участие в судьбе тех, кто нуждается в нашей помощи. Животные здесь действительно находятся под надзором: кроме кормления, выгула и соблюдения необходимых гигиенических процедур, их лечат, чипируют, вакцинирут, - рассказали в агентстве. - Приятно видеть, что в нашем крае есть неравнодушные люди, которые готовы взять на себя ответственность за судьбы безнадзорных животных, и таковых немало. Помимо организации питомника и присмотра за ним, они ведут большую общественно-просветительскую работу, значимость которой невозможно переоценить».
В рамках проведения Дня открытых дверей посетителям подробно расскажут о режиме работы питомника. После торжественного открытия состоится выставка-показ питомцев приюта с участием волонтеров, сразу после которой зрителям продемонстрируют показательные выступления служебных собак. Всем желающим будет предоставлена возможность принять участие в кормлении или выгуле понравившегося животного, а также в строительстве будок для обитателей приюта. Организаторы искренне надеются, что после столь близкого знакомства шанс обрести верных друзей и новых хозяев у их питомцев значительно возрастет.
Напомним, муниципальный приют был создан по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и приступил к работе в июне прошлого года.
Камчатцев, неравнодушных к судьбам бездомных животных, организаторы мероприятия ждут в предстоящую субботу, 19 августа с 11.00 до 18.00 по адресу: г. Елизово, ул. Мурманская, 19 (30 км, первый поворот налево за межрайбазой).
Телефон для справки: 8 (41531) 34-72-34
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