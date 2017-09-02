Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям

В Петропавловске-Камчатском сегодня утром пожарно-спасательные подразделения оказали помощь участнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе улицы Пономарева.

Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона, водитель автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии водитель оказался заблокирован в автомобиле.

Оперативно на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №2 и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты деблокировали пострадавшего, применив гидравлический инструмент, и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.