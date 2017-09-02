Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям
В Петропавловске-Камчатском сегодня утром пожарно-спасательные подразделения оказали помощь участнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе улицы Пономарева.
Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона, водитель автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии водитель оказался заблокирован в автомобиле.
Оперативно на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №2 и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты деблокировали пострадавшего, применив гидравлический инструмент, и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.
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