Водителя перевернувшегося в столице Камчатки джипа пришлось вытаскивать спасателям

02 сентября 2017, 12:11

В Петропавловске-Камчатском сегодня утром пожарно-спасательные подразделения оказали помощь участнику дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе улицы Пономарева.
 
Как рассказали «КамИНФОРМ» в МЧС региона, водитель автомобиля марки «Toyota Land Cruiser Prado» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии водитель оказался заблокирован в автомобиле.
 
Оперативно на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №2 и спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты деблокировали пострадавшего, применив гидравлический инструмент, и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.
 
Всего к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.

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