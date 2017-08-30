Военная кафедра в КамчатГТУ может начать работу уже в следующем году

30 августа 2017, 08:11

Военная кафедра Камчатского государственного технического университета может начать работу в 2018-2019 учебном году. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Росрыболовстве, отметив, что по окончанию обучения выпускников оформят в запас Вооруженных Сил.
 
Студенты и курсанты, имеющие хорошую успеваемость и годные по состоянию здоровья со второго курса смогут начать обучение на военной кафедре. Подготовка будет вестись по образовательным программам матросов и старшин ВМФ, срок обучения составит полтора и два года соответственно, с месячными сборами в воинских частях.
 
«Открытие военной кафедры в КамчатГТУ станет дополнительным стимулом для абитуриентов остаться на Камчатке и получить именно здесь высшее образование, повысит число выпускников-молодых специалистов, что, безусловно, положительно скажется на обеспечении кадрами рыбохозяйственного комплекса полуострова и других отраслей экономики региона, а также Вооруженных Сил России», - считают в Росрыболовстве.
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что решение о воссоздании кафедры принято на заседании Коллегии министерства обороны. Необходимость создания военных кафедр при ведущих университетах страны отмечалась ранее  в связи с потребностью Вооружённых Сил в мобилизационном ресурсе.
 

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