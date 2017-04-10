Военные истребители МиГ-31 вернулись на Камчатку после учений в Приморье

На Камчатке вернулось звено истребителей МиГ-31 морской авиации ТОФ, которые принимали участие в крупных учениях в Приморском края. Как сообщили в Восточном военном округе, обратно в родной регион истребители пролетели 2,2 тыс. км, по пути выполнили задачи по поиску, обнаружению и перехвату воздушных целей с отработкой элементов воздушного боя.

В Приморье камчатские летчики приняли участие в совместном летном тактическом учении, провели несколько десятков учебно-боевых вылетов с решением задач над незнакомой местностью. Также в ходе полетов военнослужащие отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса и отработали заход на посадку в дневное и ночное время.

Перехватчик МиГ-31БМ является частью системы противоракетной обороны (ПРО). Предназначен для уничтожение крылатых и баллистических ракет в любом диапазоне высот. Способен обнаруживать и уничтожать спутники, самолёты-невидимки 5-го поколения, низколетящие цели с траекторией полёта, огибающей рельеф, беспилотные летательные аппараты.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ – двухместный высокоплан, не имеющий аналогов. Скорость на высоте составляет 2,83 М, у земли 1500 км/ч.