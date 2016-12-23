Военные отрицают вину врачей в смерти срочника от менингита на Камчатке

Представители Минобороны фактически опровергли вину врачей в смерти срочника на Камчатке. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на Восточный военный округ, военные уверяют, что 18-летнему Юрию Езову была оказана все необходимая помощь.

По словам военных, солдаты стало плохо 11 декабря. Недомогание у него обнаружили, когда дежурный врач проводил ежедневную процедуру измерения температуры. Командование части оперативно направило его в военный госпиталь Петропавловска-Камчатского, где ему поставили диагноз — «вирусный менингит». В учреждении бийчанину оказали всю возможную медицинскую помощь. Однако из-за скоротечности протекания болезни спасти его не удалось.

При этом, в Восточном военном округе отмечают, что сейчас устанавливаются все контакты больного в течение нескольких дней нахождения в части и по пути следования из военкомата. Поскольку Юрий Езов фактически был новобранцем, необходимо выяснить эпидемиологию заболевания и возможный источник инфекции.

«КамИНФОРМ» ранее уже ранее уже сообщало , что юноша был призван служить из Бийска. По уверению родителей, он уезжал абсолютно здоровым, поэтому они склоны считать, что в смерти их сына есть вина медиков. Срочник умер 12 декабря. По факту гибели юноши уже возбуждено и расследуется дело.