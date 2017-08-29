Врач с туберкулезом не имел контакта с детьми и их родителями: детская поликлиника на Камчатке

Врач, у которого обнаружили открытую форму туберкулеза, устраивался на работу в детскую поликлинику №1 Петропавловска-Камчатского с действующей медкомиссией, по которой был полностью здоров. Об этом заявили в самом учреждении.

Там отметили, что во время своего трудоустройства он неоднократно посещал поликлинику, но место, на которое его брали, не предполагало контакта с детьми и их родителями. Медработник должен был заниматься отчетами. Все сотрудники, которые с ним общались, прошли обследование. Они здоровы.

Сам врач, который сейчас проходит лечение в противотуберкулезном диспансере, говорит, что был здоров. До приезда в столицу Камчатки он работал на севере региона, где и мог подхватить болезнь.

«КамИНФОРМ» напоминает, что сейчас СКР и прокуратура ведут проверку по факту нахождения больного сотрудника в детской поликлинике №1 Петропавловска-Камчатского. Главный вопрос — почему он не был трудоустроен, но находился в медучреждении.