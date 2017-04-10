Врачи на севере Камчатки вовремя не получили 5 млн рублей из-за судебных тяжб

В Карагинской районной больнице на севере Камчатки врачам и медсестрам выплатили все долги по зарплате, которые сложились из-за ареста счетов во время судебного разбирательства учреждения с одним из контрагентов.

До этого предписание главному врачу выдала прокуратура, а мировой суд предупредил его об ответственности. Причем, как отмечают в прокуратуре, о долгах стало известно случайно - в феврале текущего года помощник прокурора проводил лекцию по вопросам соблюдения трудовых прав работников. Медицинские работники и персонал внимательно слушали, а в конце беседы сообщили, что аванс и заработную плату за январь они еще не получили, хотя аванс должен был быть 25-27 января, а зарплата 10-12 февраля.

В прокуратуру с жалобами по этому поводу работники больницы не обращались, в официальной статистической отчетности, которую прокуратура ежемесячно анализирует, сведений о такой задолженности также не было. В ходе проверки установлено, что на конец февраля задолженность перед 97 работниками больницы составляла более 5,2 млн рублей.

Выяснилось, что у медучреждения имеется хозяйственный спор с одним из контрагентов, которому по решению Арбитражного суда больница должна была оплатить незначительную сумму, в обеспечение иска на расчетный счет больницы наложен арест.

Сейчас деньги уже выплачены.