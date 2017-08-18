Все школы Камчатки абсолютно готовы к 1 сентября

На Камчатке в День знаний, 1 сентября, возобновят свою работу все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. Как сообщили «КамИНФОРМ» в региональном министерстве образования, сейчас в школах готовятся к торжественным линейкам, так как все успешно прошли проверки специальных комиссий.

Подготовка учреждений к новому учебному году включала в себя ремонт и реконструкцию зданий, обеспечение пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния, антитеррористические и иные мероприятия. «Все масштабные подготовительные работы позади, и образовательные организации региона готовы встретить школьников и студентов 1 сентября праздничными линейками», - сказали в министерстве.

Там напомнили, что на подготовку образовательных учреждений край было выделено 1,7 млрд рублей из бюджета. Проверку прошли 308 учреждений: школы, организации дошкольного и дополнительного образования, учебные заведения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессиональные организации.