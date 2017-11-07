Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в школе на Камчатке

07 ноября 2017, 12:33

В средне школе №3 в Вилючинске на Камчатке зарегистрировано 6 случаев острой кишечной инфекции у школьников и 10 случаев вирусоносительства, сообщили «КамИНФОРМ» в администрации закрытого города. 
 
Там говорят, что в образовательном учреждении выявлены нарушения по несоблюдению температуры горячей воды на пищеблоке. «Деятельность пищеблока приостановлена на месяц, но сейчас школа обратилась в суд с ходатайством о досрочном открытии пищеблока в связи с устранением выявленных нарушений», - сказали в администрации. 
 
Источники агентства при этом отмечают, что общее число заболевших детей не превышает 10 человек. Один ученик был госпитализирован. «Однако еще не установлено, что стало причиной отравления у него», - отметили собеседники «КамИНФОРМ», добавив, что ранее в социальных сетях люди писали чуть ли не о 70-ти отравившихся. 
 
Отмечается, что вскоре на пищеблоке возьмут пробы воды, чтобы провести лабораторное исследование. Оно необходимо для принятия решения о возобновлении работы столовой. По результатам расследования проведено гиперхлорирование питьевой воды в микрорайоне Рыбачий г.  Вилючнска.

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