Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в школе на Камчатке

В средне школе №3 в Вилючинске на Камчатке зарегистрировано 6 случаев острой кишечной инфекции у школьников и 10 случаев вирусоносительства, сообщили «КамИНФОРМ» в администрации закрытого города.

Там говорят, что в образовательном учреждении выявлены нарушения по несоблюдению температуры горячей воды на пищеблоке. «Деятельность пищеблока приостановлена на месяц, но сейчас школа обратилась в суд с ходатайством о досрочном открытии пищеблока в связи с устранением выявленных нарушений», - сказали в администрации.

Источники агентства при этом отмечают, что общее число заболевших детей не превышает 10 человек. Один ученик был госпитализирован. «Однако еще не установлено, что стало причиной отравления у него», - отметили собеседники «КамИНФОРМ», добавив, что ранее в социальных сетях люди писали чуть ли не о 70-ти отравившихся.

Отмечается, что вскоре на пищеблоке возьмут пробы воды, чтобы провести лабораторное исследование. Оно необходимо для принятия решения о возобновлении работы столовой. По результатам расследования проведено гиперхлорирование питьевой воды в микрорайоне Рыбачий г. Вилючнска.