Вулкан Ключевской на Камчатке «отсалютовал» в честь Дня России

На Камчатке самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, выбросил очередной столб пепла. В День России он поднялся а 7 км, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона со ссылкой на данные вулканологов.

С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 100 километров в южном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.

«КамИНФОРМ» напоминает, что в воскресенье из-за выбросов на Ключевском и Шивелуче был значительно задержан прилет на Камчатку двух самолетов из Москвы. Проблема в том, что лайнеры могли попасть в пепловый шлейф. Самолеты прилетели на полуостров накануне поздно вечером.