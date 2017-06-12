Вулкан Ключевской на Камчатке «отсалютовал» в честь Дня России

12 июня 2017, 11:56

На Камчатке самый высокий действующий вулкан Евразии – Ключевской, выбросил очередной столб пепла. В День России он поднялся а 7 км, сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС региона со ссылкой на данные вулканологов.
 
С учетом направления ветра пепловое облако распространилось на 100 километров в южном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.
 
«КамИНФОРМ» напоминает, что в воскресенье из-за выбросов на Ключевском и Шивелуче был значительно задержан прилет на Камчатку двух самолетов из Москвы. Проблема в том, что лайнеры могли попасть в пепловый шлейф. Самолеты прилетели на полуостров накануне поздно вечером. 
 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

11 июня 2017, 18:50
Камчатка примет московские самолеты, задержанные из-за выбросов на вулканах, поздно вечером и ночью
11 июня 2017, 13:37
Камчатским предприятиям почти в два раза снизят тариф на электроэнергию
11 июня 2017, 12:42
Известный художник Виталий Шохин стал новым Почетным жителем Камчатка
11 июня 2017, 12:19
На увеличение фонда оплаты труда «указникам» на Камчатке выделили 185 млн рублей
11 июня 2017, 12:13
Постоянная ярмарка товаропроизводителей откроется в «Свароге» в столице Камчатки
11 июня 2017, 11:33
На Камчатке активность вулканов привела к задержке авиарейсов

За неделю

10 июня 2017, 06:58
В столице Камчатки спасли от уничтожения лучший двор
10 июня 2017, 06:57
На Камчатке чиновников заставили вернуть тепло в домах двух поселков
10 июня 2017, 06:56
Жителей и гостей Камчатки приглашают на празднования Дня России
09 июня 2017, 17:52
Власти столицы Камчатки опасаются транспортного коллапса из-за ситуации с мигрантами на автобусах
09 июня 2017, 17:49
На Камчатке сокращается количество отказов по дальневосточному гектару
09 июня 2017, 17:49
В двух районах Камчатки повышена пожарная опасность

За месяц

03 июня 2017, 10:59
Министр спорта Камчатки Андрей Иванов попал под следствие
02 июня 2017, 16:26
Из-за высокого класса пожарной опасности в двух районах запрещено ходить и ездить в лес
02 июня 2017, 08:27
На Камчатке вновь разрешен проезд на машинах к Авачинскому перевалу
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?