Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 6 км: на пути шлейфа поселков нет

На Камчатке о себе напомнил самый северный действующий вулкан региона — Шивелуч. Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС со ссылкой на данные вулканологов, исполин выбросил столб пепла на высоту до 6 км.

Ветром пепловый шлейф относит в сторону Камчатского залива и на его пути нет населенных пунктов. «Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Шивелуч не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристический групп нет», - сказали в МЧС.