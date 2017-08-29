Вулканы Камчатки — в списке наиболее популярных у туристов нацпарков России

29 августа 2017, 08:06

Камчатка вошла в рейтинг агентства ТурСтат, которое составила список из 10 самых популярных достопримечательностей, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 
На первом месте оказалось озеро Байал. В рейтинг также вошли «Золотые горы Алтая» (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), «Вулканы Камчатки» (Камчатка), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Девственные леса Коми» (Коми), «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморье), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).
 
Природный парк «Вулканы Камчатки» – это самая крупная особо охраняемая территория Камчатки. На территории парка располагается множество уникальных природных комплексов и ландшафтных ансамблей, привлекательных для организации экологического, научного, этнографического и экстремального туризма.
 
На территории кластеров располагаются как действующие, так и потухшие вулканы. Все эти охраняемые территории включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки». 

www.kamchat.info

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