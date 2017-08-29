Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Вулканы Камчатки — в списке наиболее популярных у туристов нацпарков России
Камчатка вошла в рейтинг агентства ТурСтат, которое составила список из 10 самых популярных достопримечательностей, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На первом месте оказалось озеро Байал. В рейтинг также вошли «Золотые горы Алтая» (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), «Вулканы Камчатки» (Камчатка), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Девственные леса Коми» (Коми), «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморье), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).
Природный парк «Вулканы Камчатки» – это самая крупная особо охраняемая территория Камчатки. На территории парка располагается множество уникальных природных комплексов и ландшафтных ансамблей, привлекательных для организации экологического, научного, этнографического и экстремального туризма.
На территории кластеров располагаются как действующие, так и потухшие вулканы. Все эти охраняемые территории включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».
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