Вулканы Камчатки — в списке наиболее популярных у туристов нацпарков России

Камчатка вошла в рейтинг агентства ТурСтат, которое составила список из 10 самых популярных достопримечательностей, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На первом месте оказалось озеро Байал. В рейтинг также вошли «Золотые горы Алтая» (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), «Вулканы Камчатки» (Камчатка), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Девственные леса Коми» (Коми), «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморье), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).

Природный парк «Вулканы Камчатки» – это самая крупная особо охраняемая территория Камчатки. На территории парка располагается множество уникальных природных комплексов и ландшафтных ансамблей, привлекательных для организации экологического, научного, этнографического и экстремального туризма.

На территории кластеров располагаются как действующие, так и потухшие вулканы. Все эти охраняемые территории включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в номинации «Вулканы Камчатки».