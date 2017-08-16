Вулканы Ключевской и Шивелуч на Камчатке выбросили по столбу пепла

На камчатке сразу два вулкана — Ключевской и Шивелуч, выбросили по столбу пепла. Первый — на 6 км в высоту, а второй — на 3,5 км. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МЧС региона со ссылкой на данные вулканологов.

Отмечается, что шлейф от Ключевского распространился на 55 км в северном направлении, но если ветер поменяет направление на восточное, что в некоторых населенных пунктах может выпасть небольшое количество пепла.

С учетом направления ветра пепловый шлейф от Шивелуча распространился также на 55 километров в северо, северо-западном направлении от вулкана в сторону материковой части. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.