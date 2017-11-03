Выборы президента станут первыми для 4,3 тыс. молодых жителей Камчатки

На Камчатке в выборах президента в марте следующего года смогут принять участие 4399 избирателей для которых эти выборы станут первыми в жизни. Как сообщили «КамИНФОРМ» в избиркоме края, таковы данные Государственной автоматизированной системы «Выборы».

Самое большое количество впервые голосующих проживает в Елизовском районе – 1 454 человек и Петропавловске-Камчатском – 1 428 человек. Каждый из этих молодых избирателей получит в день выборов памятный Диплом для впервые голосующих избирателей.

Причем в избиркоме отметили, что в день выборов президента Российской Федерации будут праздновать свое 18-летие 24 представителя камчатской молодежи.

«КамИНФОРМ» напоминает, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.