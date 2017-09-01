«Выездная бригада» вновь отправилась в отдалённые сёла Камчатки

01 сентября 2017, 07:50

В Пенжинском районе Камчатского края начала работу «выездная бригада». За 17 дней командировки специалисты посетят 7 сёл и 4 оленеводческих звена. Об этом "КамИНФОРМ" сообщили в министерстве территориального развития региона.
 
«28 августа "выездная бригада" прибыла в село Манилы. В состав группы вошли врачи: хирург, психиатр, психиатр-нарколог, акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, терапевт, фтизиатр, офтальмолог, рентгенолог. Также в район отправились рентген-лаборант, клинический лаборант, представители агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края, инспекции государственного технического надзора региона, краевого агентства по информатизации и связи», - сказали в министерстве.
 
Возглавляет бригаду начальник отдела правового регулирования вопросов местного самоуправления министерства территориального развития Камчатского края Наталья Волгина.
 
Напомним, проект «Выездная бригада» реализуется в Камчатском крае уже 9 лет. В среднем командировки длятся 20 дней. За это время специалисты посещает не только сёла и посёлки отдаленных районов Камчатки, но и выезжают в оленеводческие звенья, проводя медицинские осмотры и оформление необходимых документов на местах. В 2017 году в график включены 4 выезда. Первая бригада посетила Олюторский район, вторая – Тигильский и Соболевский Третья бригада работает в настоящее время. Закроет год командировка в Карагинский район. Она намечена на октябрь.

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