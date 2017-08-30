Вылов красной рыбы на Камчатке на 30% превысил показатели 2015 года

На Камчатке лососевая путина подходит к завершению с очередными рекордными показателями - вылов достиг уже 235 тыс. тонн, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в Росрыболовстве.

Как отметили в «КамчатНИРО», в Петропавловско-Командорской подзоне в настоящее время в основном ведется промысел кеты и кижуча. Подходы ожидаются до середины сентября. В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей практически завершен.

Напомним, лососёвая путина традиционно стартовала на Камчатке 1 июня. По прогнозам науки, в этом году на полуострове планировалось выловить более 186 тысяч тонн рыбы, однако эти объёмы превышены.