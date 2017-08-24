Выловленную рыбу будут пересчитывать на берегу: Медведев поддержал рыбаков Камчатки

Предложение камчатских рыбопромышленников об изменении схемы учета рыбопродукции на промысле поддержаны премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Он провел накануне большое совещание по проблемам рыбной отрасли.

По словам главы колхоза Ленина Сергея Тарусова, в числе наболевших проблем у дальневосточных промышленников – требования к учету рыбопродукции на промысле. «Эта проблема актуальна не только для Камчатки, а вообще для российского берега. Дело в том, что сегодня капитаны судов, которые сдают сырец на берег, обязаны, согласно правилам рыболовства, определять и указывать количественный и видовой состав улова с погрешностью по объему – 5%, а по видовому составу - 2%. Можете представить, что за одно усилие траловое пароход поднимает на борт 100 тонн, а бывает и более. И все прекрасно понимают, что на глаз определить объем и виды даже теоретически невозможно. При этом когда пароход приходит на берег начинается проверка, и возникают различного рода нестыковки, отклонения от заявленного объема, как в ту, так и в другую сторону», - сказал Тарусов.

Он попросил Дмитрия Медведева поменять в этом плане законодательство, чтобы компаниям и судам, которые сдают рыбу на берег, разрешили проводить эти процедуры - определять фактический видовой состав и объем на берегу. «Это очень важно для рыбаков, ведь это позволит избежать протоколов и штрафов. В этом никто не заинтересован: ни рыбак, ни контролирующий орган, пограничник», - добавил глава рыбопромышленной компании.

Комментируя итоги встречи губернатор Камчатского края подчеркнул, что все предложения камчатских рыбопромышленников были поддержаны.

«По всем трем вопросам Председатель Правительства поддержал камчатских рыбаков, он дал поручение разобраться с проблемой «5%» при учете улова. Кстати, нашу позицию поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Всё, что сдается на берег, будет учитываться и подвергаться контролю на берегу. Необходимые поручения внести изменения в нормативные документы в адрес контрольно-надзорных органов были даны», - сказал Владимир Илюхин.