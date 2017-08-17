Выставка ретро-автомобилей пройдет в столице Камчатки

В Петропавловске-Камчатском, 19 августа, в центре города состоится выставка ретро-автомобилей «Ретромания-2017». Как сообщили «КамИНФОРМ» в мэрии, ожидается, что в этом году в выставке примут участие около 40 машин, почти на 10 машин больше в сравнении с прошлым годом.

«Представленные зрителям ретро-автомобили будут оцениваться в трех категориях: «1960-е», «1970-е» и «1980-е». Кроме того, мы учредили специальные призы в номинациях «Сделано в СССР», «Made in U.S.A», «Made in Japan», - сказали в оргкомитете «Ретромании-2017».

Администрация Петропавловска-Камчатского приглашает жителей и гостей города посетить выставку ретро-машин и получить положительный заряд эмоций. Начало работы выставки в 12.00.