Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Вывести детей из социальных сетей на спортивные площадки хотят на Камчатке
На Камчатке идет разработка плана по защите несовершеннолетних от киберугроз. Он объединит мероприятия по обеспечению социально-педагогического и юридического сопровождения детей, приобщению несовершеннолетних к занятиям спортом и творчеством, вовлечению детей и родителей в различные виды семейной досуговой деятельности. Об этом было заявлено по итогам совещания под председательством первого вице-губернатора Ирины Унтиловой.
«Мы собрали всех заинтересованных, неравнодушных людей, которые работают в молодёжной среде, чтобы поговорить о теме, связанной с обеспечением безопасности наших детей в киберпространстве - безопасности нравственной и духовной, физической и интеллектуальной. У каждого из участников круглого стола есть определённый опыт работы в этой сфере, мы хотим обобщить его, чтобы уберечь наших ребят от многих рисков, которые могут подстерегать их в сети интернет», - отметила Ирина Унтилова.
В ходе заседания отмечено, что активную помощь в противодействии киберугрозам могут оказать волонтёры из числа молодёжных организаций и объединений. Одним из вариантов волонтёрской работы может стать проведение акций и мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
«Наша задача - вывести детей из социальных сетей. Вывести их бесплатно можно на спортивные площадки, - отметила первый заместитель председателя Молодёжного парламента Камчатского края Юлия Сафронова. – Для этого, в первую очередь, необходимо обустроить минимальными спортивными сооружениями площадки в микрорайонах и позвать туда такие организации как Молодая гвардия, Молодёжный парламент, Молодёжное правительство, различные муниципальные молодёжные организации. Они могут точечно проводить различные мероприятия, например, зарядки по выходным дням. Таким образом, будет создан новый хороший тренд – "за здоровый образ жизни"».
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