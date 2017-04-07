Щебень и гудрон — временная мера: в столице Камчатки рассказали о ремонте дорог

В целях обеспечения безопасности дорожного движения подрядчики Петропавловска закрывают глубокие ямы и выбоины с помощью щебня и гудрона. В Управлении дорожного хозяйства отметили, что это временная мера: таким образом выбоины заделывают только на участках, нуждающихся в срочном ремонте.

«Ремонтная кампания в Петропавловске стартует в середине апреля, однако на отдельных участках дорог проблему с ямами нужно решать уже сейчас. Для того, чтобы обеспечить безопасное передвижение автомобилей по проезжей части, подрядчики заделывают ямы и выбоины с помощью щебня и гудрона. Это не ремонт дорог, а временные меры, направленные на обеспечение безопасности на магистралях», - подчеркнули в Управлении.

Ямочный ремонт дорог Петропавловска начнется в середине апреля. На дороги выйдет специальная машина «Магнум», с помощью которой будет произведен ямочный ремонт методом пневмонадува с использованием мелкой щебенки и эмульсии. В перечень объектов, подлежащих ремонту, включено более 60 адресов, что составляет более 20 тысяч квадратных метров дорог.