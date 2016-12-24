«Я не парашютист, я моряк»: глава Камчатки опроверг слухи о своей скорой отставке и больших премиальных

24 декабря 2016, 12:30

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин в прямом эфире телеканала «Россия-1» во время своей прямой линии опроверг, появившиеся слухи о своей скорой отставке. Кроме того, он отметил, что был избран жителями региона и намерен работать до тех пор, пока ему доверяют жители и президент России.

Губернатор также удивился тому, что в социальных сетях активно обсуждают поправки в местные законы, которые предусматривают ряд льгот высокопоставленным чиновникам, в том числе и главе региона. «Такое ощущение, что других проблем нет. Скажу одно, закон с нововведениями мною не подписан.  Но я намерен к нему вернуться. Что касается льгот, которые так интересуют тех, кто обсуждает эту тему, то свое право на квартиру я использовал еще в 80-х. Тогда мне дали двухкомнатную квартиру. В санаторий езжу за свой счет, в отпуск и я, и моя семья, также летаем за свои деньги», - сказал Владимир Илюхин.

Он отметил, что те, кто муссирует эту тему, «могут продолжать это делать».  По словам  Илюхина, его пенсия сейчас составляет 22 тыс. рублей и никаких доплат он не получает. «Я понимаю, что некоторым представителям оппозиции, наверное, хочется списать меня со счетов, но я не собираюсь в отставку», – добавил Илюхин.   

«КамИНФОРМ» напоминает, что на днях депутаты камчатского парламента приняли поправки в местные законы, которые предусматривают ряд льгот высокопоставленным чиновникам и народным избранникам при выходе на пенсию или при досрочном сложении полномочий. Некоторые поспешили обвинить губернатора в том, что он готовит себя «золотой парашют», так как собрался в отставку.

Но во время эфира губернатор опроверг слухи о своей скорой отставке и отметил, что он «не парашютист, а моряк Краснознаменного Тихоокеанского флота, жил, живу и собираюсь жить на берегу Тихого океана и никуда не собираюсь. Считаю, вопрос исчерпан».

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 4

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#4Аноним24 декабря 2016, 23:06

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#3РРР24 декабря 2016, 19:16

Чего врете, журналюжки-жополизы!? Про представителей оппозиции он не говорил

#211124 декабря 2016, 16:41

Ну так и обсасывают же)))))

#1армен24 декабря 2016, 14:50

муссировать ???да оно сказало обсасывать!!!

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