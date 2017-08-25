Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке

На Камчатке представители японских компаний изучают возможность инвестировать средства в создание тепличных комплексов для выращивание овощей. Причем у них уже есть опыт такой работы в других регионах Дальнего Востока, в частности в Якутии и Хабаровском крае.

Причём, инвесторы предлагают не просто поставку оборудования и материалов для тепличных комплексов, но и систему финансирования. Это подразумевает возможность инвестирования со стороны японских компаний, японского банка правительственных инвестиций, кроме того у нас хорошо налажены связи и с российскими институтами развития, в частности с российским фондом прямых инвестиций.

На встрече с инвесторами зампред правительства края Марина Суббота подчеркнула, что создание тепличных комплексов является одной из приоритетных задач в сфере развития агропромышленного комплекса региона.

«У нас действительно сегодня нет крупных тепличных комплексов, есть лишь отдельные небольшие тепличные хозяйства. Вместе с тем, в рамках территории опережающего развития в крае создана площадка для инвесторов, которые готовы заниматься этим видом деятельности», - рассказала Марина Суббота.

Напомним, что в рамках территории опережающего развития инвесторы планируют реализовать на Камчатке сразу несколько проектов по созданию тепличных комплексов, в частности их инциаторами являются ООО «Зелёная ферма» и ООО «Агротерм». Объём заявленных инвестиций по ним составляет порядка 2 млрд рублей. Реализованы проекты будут на территории площадки ТОР «Зеленовские озерки» в Елизовском районе.