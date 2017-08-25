Японцы хотят вложить деньги в развитие тепличных комплексов на Камчатке

25 августа 2017, 12:14

На Камчатке представители японских компаний изучают возможность инвестировать средства в создание тепличных комплексов для выращивание овощей. Причем у них уже есть опыт такой работы в других регионах Дальнего Востока, в частности в Якутии и Хабаровском крае.
 
Причём, инвесторы предлагают не просто поставку оборудования и материалов для тепличных комплексов, но и систему финансирования. Это подразумевает возможность инвестирования со стороны японских компаний, японского банка правительственных инвестиций, кроме того у нас хорошо налажены связи и с российскими институтами развития, в частности с российским фондом прямых инвестиций. 
 
На встрече с инвесторами зампред правительства края Марина Суббота подчеркнула, что создание тепличных комплексов является одной из приоритетных задач в сфере развития агропромышленного комплекса региона.
 
«У нас действительно сегодня нет крупных тепличных комплексов, есть лишь отдельные небольшие тепличные хозяйства. Вместе с тем, в рамках территории опережающего развития в крае создана площадка для инвесторов, которые готовы заниматься этим видом деятельности», - рассказала Марина Суббота.
 
Напомним, что в рамках территории опережающего развития инвесторы планируют реализовать на Камчатке сразу несколько проектов по созданию тепличных комплексов, в частности их инциаторами являются ООО «Зелёная ферма» и ООО «Агротерм». Объём заявленных инвестиций по ним составляет порядка 2 млрд рублей. Реализованы проекты будут на территории площадки ТОР «Зеленовские озерки» в Елизовском районе. 

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