Япония поможет Камчатке с энергосбережением

14 августа 2017, 07:54

Камчатский региональный центр развития энергетики и энергосбережения и Центр энергосбережения Японии заключили соглашение о намерениях сотрудничества в данной области. Свои подписи под документом поставили директор РЦРЭЭ Эдуард Пирогов и управляющий директор ЦЭЯ Джиро Согава. 
 
Данное соглашение предусматривает проведение мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между Россией и Японией в области энергосбережения в рамках деятельности Совета по энергетической инициативе Россия-Япония и российско-японской рабочей группы по энрегоэффективности и возобновляемой энергетике. В частности, документ предусматривает проведение японским центром энергоаудита пилотного объекта на территории Камчатского края (таким объектом выбран Камчатский педагогический колледж), а также проведение на полуострове семинара по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с участием экспертов в этой области из Японии.
 
Как отметил в ходе встречи с японской делегацией глава МинЖКХ региона Владимир Тихонович, учитывая высокую стоимость энергетических ресурсов на территории края, вопросы энергоэффективности являются важными и актуальными для Камчатки.  
 
«Для решения поставленных задач на Камчатке создан региональный центр развития энергетики и энергосбережения, который непосредственно занимается реализацией политики по повышению энергетической эффективности в субъекте. Центр занимается в настоящее время подготовкой крупных проектов по развитию возобновляемой энергетики. Прорабатываются проекты по строительству гидроэлектростанции, ветроэнергетических установок и солнечных панелей, а также центр занимается вопросами повышения энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, многоквартирных домах, начиная от энергетических обследований и заканчивая реализацией комплекса мероприятий по повышению энергетической эффективности. И, безусловно, правительство  края в лице заинтересовано в развитии отношений с японской стороной в данном направлении, интересен опыт работы коллег, и возможность применения его на территории Камчатского края», - сказал Владимир Тихонович.
 
В Минэнерго России также отметили значимость данного проекта и выразили уверенность, что успешный опыт его реализации на Камчатке может быть распространён на другие субъекты Дальнего Востока.  

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