Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Яровая: необходимо ужесточить наказание для серийных педофилов.
«На фоне общего снижения числа совершаемых преступлений мы видим значительный рост преступлений именно против половой неприкосновенности несовершеннолетних», - заявила вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, выступая на заседании межфракционной рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, которое прошло в Государственной Думе.
«За четыре года жертвами преступлений стало 40 тысяч детей. Если в 2012 году количество таких преступлений было чуть более 6 тысяч, то в 2016 году мы имеем увеличение почти в два раза. Более того, когда мы оцениваем личность преступника на основании тех уголовных дел, которые расследуются, прослеживается тенденция, что это в большей степени не преступники-рецидивисты, а новые преступники, лица, которые впервые совершают такие преступления. И в этой связи важно отметить, что, как показывают расследуемые уголовные дела, к сожалению, преступниками становятся, в том числе и те, кто ранее становились жертвами насилия», - сказала она. Яровая добавила, что в отношении ребенка-жертвы насилия «необходимо проводить комплексные и незамедлительные меры социальной и медицинской реабилитации, помощи и поддержки. По словам руководителя рабочей группы, анализ законодательства выявляет целый ряд вопросов, требующих решения, в том числе возможности приостановления сроков давности по преступлениям против половой неприкосновенности. «Международный опыт показывает именно такую практику. И это полностью согласуется с Конвенцией Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений», - сказала парламентарий. Яровая предложила ужесточить наказание для серийных педофилов. "Если посмотреть примеры, связанные с многоэпизодными преступлениями, когда один субъект, один преступник совершает преступления в отношении десятков, а иногда, сотен детей до момента, когда становится об этом известно, со всей очевидностью встает вопрос не только по актуализации темы приостановления сроков давности, но и по соразмерности наказания. По законодательству РФ максимальное наказание не может превышать "основную максимальную санкцию" более чем на 50%. "Вы знаете, к какой категории преступлений отнесены преступления, связанные с развратными действиями, - (максимальная санкция) три года. Следовательно, если растлил 100 детей, наказание будет 4,5 года. Никакой адекватности и соразмерности нет», - подчеркнула она. «В обязательном порядке должна проводиться судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого. Сегодня в качестве обязательного такого требования нет. Установить диагноз «педофилия» без такой экспертизы невозможно. Вопрос, связанный с созданием единой межведомственной информационной базы в отношении лиц, совершивших такие преступления, очень важен с точки зрения профилактики и дальнейшей невозможности доступа этих лиц к работе с детьми. Действующие в законодательстве обоснованные запреты должны быть обеспечены соблюдением, считает Ирина Яровая.
Как автор закона, который в 2013 году впервые установил особые процессуальные права детей жертв насилия, их прямую защиту и гарантии, запрет рассмотрения судом присяжных, право на бесплатного адвоката потерпевшему, пожизненный надзор за лицами с диагнозом педофилия, уведомление потерпевших об освобождении осуждённого, видеофиксацию допроса потерпевшего и ограничение многократных допросов и многие другие, Яровая сказала, что «будут разработаны и предложены дополнительные меры профилактики безопасности и защиты детей, с правоохранителями, наукой, профильными министерствами, экспертами - Наша рабочая группа создана по предложению фракции «Единая Россия» и по общему решению Парламента, она включает представителей всех фракций и профильных комитетов».
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