Яровая: Россия формирует новое боевое братство для мира

Совершенно новым форматом «военной дипломатии мира» назвала «Армейские международные игры» вице-спикер Госдумы, депутат от Камчатки Ирина Яровая.

III «Армейские международные игры» стали славной страницей нашей новейшей истории. В подмосковном Алабино состоялась торжественная церемония закрытия АрМИ-2017. В ней приняли участие участники игр из 28 государств-участников и зрители. Первое место заняла команда России. «Сегодня Россия собирает лучших военнослужащих разных стран не для того, чтобы просто соперничать в военной мощи, а для того, чтобы, показывая свои достижения, формировать новое боевое братство для мира», - сказала Яровая.

По её мнению, Игры являются уникальным символом России, непревзойдённым по масштабу и духовно-нравственному смыслу. «Я абсолютно уверена в том, что на фоне тех международных недружественных шагов, которые сегодня совершаются в отношении России, в том числе последних, совершенно бессовестные решения по приходу НАТО на Украину, заявления, которые сделал министр иностранных дел Польши, пытаясь дискредитировать даже нашу победу во Второй мировой войне, – на фоне всего этого «АрМИ», которые проходят сегодня в Москве, – это доказательство того, что у нас есть преимущество, которое невозможно отнять и невозможно девальвировать» – подчеркнула Яровая.

На фото: Ирина Яровая, заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, российские экипажи – победители самого зрелищного состязания - «Танкового биатлона».