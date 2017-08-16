Яровая: Россия формирует новое боевое братство для мира

16 августа 2017, 07:35

Совершенно новым форматом «военной дипломатии мира» назвала «Армейские международные игры» вице-спикер Госдумы, депутат от Камчатки Ирина Яровая.
 
III «Армейские международные игры» стали славной страницей нашей новейшей истории. В подмосковном Алабино состоялась торжественная церемония закрытия АрМИ-2017. В ней приняли участие участники игр из 28 государств-участников и зрители. Первое место заняла команда России. «Сегодня Россия собирает лучших военнослужащих разных стран не для того, чтобы просто соперничать в военной мощи, а для того, чтобы, показывая свои достижения, формировать новое боевое братство для мира», - сказала Яровая.
 
По её мнению, Игры являются уникальным символом России, непревзойдённым по масштабу и духовно-нравственному смыслу. «Я абсолютно уверена в том, что на фоне тех международных недружественных шагов, которые сегодня совершаются в отношении России, в том числе последних, совершенно бессовестные решения по приходу НАТО на Украину, заявления, которые сделал министр иностранных дел Польши, пытаясь дискредитировать даже нашу победу во Второй мировой войне, – на фоне всего этого «АрМИ», которые проходят сегодня в Москве, – это доказательство того, что у нас есть преимущество, которое невозможно отнять и невозможно девальвировать» – подчеркнула Яровая.
 
На фото: Ирина Яровая, заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, российские экипажи – победители самого зрелищного состязания - «Танкового биатлона».

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

15 августа 2017, 17:44
Путина-2017 на Камчатке побила рекорды вылова за последние несколько лет
15 августа 2017, 17:44
Из-за дорожных работ в Сероглазке в столице Камчатки ограничат движение
15 августа 2017, 17:43
В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
15 августа 2017, 17:25
Один человек погиб и двое пострадали в крупном ДТП на Камчатке
15 августа 2017, 14:54
На Камчатке закрыли подпольный завод: изъято более тонны мороженной рыбы
15 августа 2017, 14:52
В столице Камчатки полицейская овчарка Аргус нашла похитителей медных проводов

За неделю

14 августа 2017, 16:35
День и время регистрации брака на Камчатке можно выбрать заранее через интернет
14 августа 2017, 16:33
На Камчатке отметили Международный день коренных народов мира
14 августа 2017, 16:32
«Полумарафон 21 км» в День физкультурника в столице Камчатки пробежали более 50 человек
14 августа 2017, 14:54
При восхождении на Авачинский вулкан на Камчатке пострадала девушка: сорвалась вниз
14 августа 2017, 14:54
Туристы из Южной Кореи пострадали на конной прогулке на Камчатке
14 августа 2017, 14:53
В восхождении на Авачу на Камчатку участвовали более 800 человек, День вулкана отметили 12 тыс.

За месяц

07 августа 2017, 17:07
Ряды кандидатов в депутаты думы столицы Камчатки поредели
07 августа 2017, 07:58
Камчатка «пожинает плоды демографического провала 90-х»: рождаемость падает
04 августа 2017, 13:34
Единственный на Камчатке врач-генетик попала под «абсурдное» уголовное дело: открытое письмо
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?