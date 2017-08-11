Юные инспекторы дорожного движения с Камчатки отправились на слет в столицу Приморья

11 августа 2017, 11:50

Победители краевого конкурса-фестиваля ЮИД «Безопасное колесо» из города Елизово отправились отстаивать честь края во Владивосток. Как сообщили «КамИНФОРМ» в администрации Елизовского района, отряд юных инспекторов дорожного движения из ЕСШ №9 будет представлять Камчатский край во Всероссийском слете отрядов ЮИД.
 
Смена «Дорога без границ» пройдет во Всероссийском детском центре «Океан», она включает в себя 16 различных конкурсов на знание правил дорожного движения, основ оказания доврачебной помощи, фигурное вождение велосипеда, Автогород, устранение неисправности велосипеда, выступление автобригады, вождение автомобиля с механической коробкой передач и многое другое.
 
– На профильную смену летят 4 представителя нашей команды. Надеемся, что отряд ЮИД достойно выступит на Всероссийском слете. Ведь мы защищаем не только Камчатский край, но и в первую очередь Елизовский район – сообщила руководитель отряда ЮИД МБОУ ЕСШ №9 Дарина Черкасова. 

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