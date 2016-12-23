Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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Юные каюры Камчатки стартует на два дня раньше участников «Берингии»
Детские старты «Дюлин» в 2017 году пройдут как самостоятельное мероприятие «Берингии». Соревнования юных каюров состоятся за два дня до официального открытия традиционной камчатской гонки, став отдельным праздником для всех любителей ездового спорта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края – руководитель Аппарата, председатель оргкомитета «Берингии-2017» Алексей Войтов.
«Ежегодно по итогам проведения пролога на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова организаторы обсуждают все плюсы и минусы прошедшего праздника. В 2016 году, на наш взгляд, мероприятие было немного затянуто с точки зрения тайминга. Но это - закономерное следствие популяризации ездового спорта на Камчатке: чем больше детей и взрослых выходят на старт гонок, тем больше времени требуется на проведение заездов. Оперативная группа оргкомитета "Берингии-2017" решила в предстоящем году провести "Дюлин" не в рамках открытия "Берингии", как это было ранее, а отдельным мероприятием», - сказал Алексей Войтов.
«Дюлин» 2017 года пройдёт на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова 23 февраля. Вход на зрительские трибуны будет свободный для всех, кто захочет поддержать начинающих каюров Камчатки. На старт гонки в этот день выйдут спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет. В зависимости от возраста участники покажут свои навыки управления упряжками с двумя или четырьмя собаками.
«Попробуем сделать этот праздник большим и ярким, с насыщенной спортивно-развлекательной программой, - отметил Алексей Войтов. - Всех детей, которые примут участие в гонке "Дюлин" мы пригласим на парад каюров, который 25 февраля пройдёт на биатлонном комплексе в рамках открытия "Берингии-2017"».
Алексей Войтов добавил, что в предстоящем году оргкомитет гонки продолжит заложенную традицию экипировать юных каюров гонки «Дюлин». В преддверии старта комплекты спортивной одежды получат все участники заезда.
Напомним, в прошлом году для участия в «Дюлине» заявилось рекордное количество юных спортсменов. Свои упряжки на старт гонки выставили 42 каюра. Право участия в основном заезде получили 24 участника, прошедшие квалификационный отбор. Лидерами гонки в своих возрастных группах стали Виталий Кривогорницын и Алиса Ищенко.
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