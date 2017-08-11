Юные спасатели-пожарные на Камчатке продемонстрировали свое мастерство

11 августа 2017, 11:58

На Камчатке в спасательном центре МЧС России прошло закрытие второй смены военно-спортивного лагеря «Юный спасатель-пожарный». Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, торжественная церемония проходила по всем правилам военной службы: построение, чёткие команды, прохождение строем. Отличало от армии только одно: в строю стояли мальчишки, 36 подростков, прошедших подготовку в военно-спортивном лагере «Юный спасатель-пожарный».
 
В завершение мероприятия  каждый из  курсантов получил сертификат о прохождении специализированного курса в центре «Юный спасатель-пожарный», благодарности и призы от Камчатского спасательного центра и Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края.
 
«За короткое время дети смогли освоить навыки спасательного дела, укрепить тело и дух. Хочется надеяться, что приобретённые знания пригодятся им в будущей жизни, а кому-то из ребят помогут определиться с выбором профессии», - отметил  начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков.
 
В краевой профильной смене приняли участие ребята из девяти муниципальных образований Камчатского края. Мальчишки из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Олюторского, Соболевского, Усть-Камчатского и Мильковского районов овладели первоначальными навыками спасательной работы, познакомились с повседневной жизнью и деятельностью поисково-спасательных формирований, побывали в разных уголках Камчатки и получили неоценимый опыт и достойную морально-волевую подготовку.
 
Военно-спортивный лагерь «Юный спасатель-пожарный», созданный на базе Камчатского спасательного центра МЧС России, существует уже 14 лет. За прошедшие годы азы непростого ремесла спасателя постигли более 900 школьников в возрасте   от 12 до 15 лет.
 
В 2015 году Камчатский спасательный центр МЧС России получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Опыт работы камчатских спасателей рекомендован к использованию во всех регионах России.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

11 августа 2017, 17:26
Женщина, побившая на Камчатке трех полицейских, получила по лицу от их коллеги: новое дело
11 августа 2017, 17:25
На Камчатке спасатели нашли заблудившихся в лесу сборщиков грибов
11 августа 2017, 17:24
Экологическая акция «Я за чистый вулкан» пройдет в рамках Дня вулкана на Камчатке
11 августа 2017, 15:42
На Камчатке женщина зарезала экс-возлюбленного, припомнив ему прошлое
11 августа 2017, 15:41
Сильная женщина... На Камчатке пьяная дама побила сразу трех полицейских
11 августа 2017, 15:40
На Камчатке задержали молдавское судно с 3,5 т наживы на краба

За неделю

10 августа 2017, 17:31
На Камчатке стало больше овец, коз и свиней
10 августа 2017, 17:28
Безопасность Дня вулкана на Камчатке обеспечат полиция, медики и спасатели
10 августа 2017, 17:28
Более 2 тыс. первоклассников примут школы столицы Камчатки
10 августа 2017, 16:16
Вулкан Клюевской на Камчатке «отсалютовал» на 5,5 км
10 августа 2017, 15:37
Большая часть школ Камчатки прошла проверку на готовность к 1 сентября
10 августа 2017, 10:19
Работы по благоустройству столицы Камчатки в этом году будут стоить более 700 млн рублей

За месяц

03 августа 2017, 13:25
На Камчатке наркоторговцу заменили условный срок на реальный и отправили на строгий режим
03 августа 2017, 13:03
Первое среднетоннажное судно для Камчатки спустят на воду в Калининграде в ноябре
03 августа 2017, 07:56
НОВАТЭК ищет на Камчатке место под перегрузочный терминал для СПГ
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?