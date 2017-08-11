Юные спасатели-пожарные на Камчатке продемонстрировали свое мастерство

На Камчатке в спасательном центре МЧС России прошло закрытие второй смены военно-спортивного лагеря «Юный спасатель-пожарный». Как сообщили «КамИНФОРМ» в МЧС, торжественная церемония проходила по всем правилам военной службы: построение, чёткие команды, прохождение строем. Отличало от армии только одно: в строю стояли мальчишки, 36 подростков, прошедших подготовку в военно-спортивном лагере «Юный спасатель-пожарный».

В завершение мероприятия каждый из курсантов получил сертификат о прохождении специализированного курса в центре «Юный спасатель-пожарный», благодарности и призы от Камчатского спасательного центра и Министерства образования и молодёжной политики Камчатского края.

«За короткое время дети смогли освоить навыки спасательного дела, укрепить тело и дух. Хочется надеяться, что приобретённые знания пригодятся им в будущей жизни, а кому-то из ребят помогут определиться с выбором профессии», - отметил начальник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Киргинеков.

В краевой профильной смене приняли участие ребята из девяти муниципальных образований Камчатского края. Мальчишки из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского, Быстринского, Усть-Большерецкого, Олюторского, Соболевского, Усть-Камчатского и Мильковского районов овладели первоначальными навыками спасательной работы, познакомились с повседневной жизнью и деятельностью поисково-спасательных формирований, побывали в разных уголках Камчатки и получили неоценимый опыт и достойную морально-волевую подготовку.

Военно-спортивный лагерь «Юный спасатель-пожарный», созданный на базе Камчатского спасательного центра МЧС России, существует уже 14 лет. За прошедшие годы азы непростого ремесла спасателя постигли более 900 школьников в возрасте от 12 до 15 лет.

В 2015 году Камчатский спасательный центр МЧС России получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. Опыт работы камчатских спасателей рекомендован к использованию во всех регионах России.