За долгое отсутствие света в селе на Камчатке ответят «ресурсники»

На Камчатке прокуратура требует привлечь к ответственности работников ресурсной компании, которая отвечает на энергоснабжение села Средние Пахачи, жители которого несколько дней сидели без света.

По словам представителя прокуратуры, ресурсоснабжающая организация должна не только поставлять потребителям электроэнергию, но и поддерживать объекты электроснабжения и иное, связанное с ним имущество в исправном состоянии, производить текущий и капитальный ремонт оборудования, осуществить переустройство, модернизацию и замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным.

В соответствии с действующими нормативами допустимая продолжительность перерыва электроснабжения составляет 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания и 24 часа - при наличии одного источника питания.

В результате аварии в Средних Пахачах этот 24-часовой норматив был превышен, что повлекло нарушение жилищных прав граждан, а также их прав на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

В целях устранения допущенных нарушений, а также причин и условий, им способствующих, прокуратурой района внесено представление, в котором поставлены вопросы о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности и о перерасчете населению размера платы за недопоставленные коммунальные ресурсы.

В результате пожара, произошедшего в здании дизельной электростанции ДЭС-16, с 14 часов 17 декабря от электроснабжения был полностью отключен жилой фонд, а также социальные объекты села Средние Пахачи. Без электричества остались все 48 жилых домов, в которых проживает 402 человека (по данным правительства края и МЧС — 350 человек), в том числе 70 несовершеннолетних, а также социальные объекты - средняя школа, детский сад «Ягодка», фельдшерско-акушерский пункт и дом культуры.

В ходе ремонтно-восстановительных работ в 22 часа 18 декабря возобновлена подача электроэнергии в социальные учреждения. В жилых домах свет начал появляться только 20 декабря. Сначала, в 11 часов, возобновлена подача электричества на 7 домов по ул. Центральной, в которых проживает 38 человек.

После завершения экстренных ремонтно-восстановительных работ 21 декабря электроснабжение в Средних Пахачах восстановлено в полном объеме за счет резервных дизельных генераторов, доставленных вертолетом МИ-8.