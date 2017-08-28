За китами, тюленями и каланами на Камчатке теперь следят видеорегистраторы

28 августа 2017, 08:14

Для мониторинга общей обстановки, фиксации встреч с морскими животными, регистрации случаев незаконного захода судов в Кроноцком заповеднике на Камчатке будут использовать видеорегистраторы. Как сообщили «КамИНФОРМ» в резервате, новое оборудование для наблюдений за китообразными, тюленями и каланами установлено на борту патрульного катера «Анисифор Крупенин» в рамках проекта «Китовая заводь».
 
Всего используется 12 камер. Видеорегистраторы размещены по периметру катера и ведут непрерывную съёмку на протяжении всего рейса. После изучения десятков терабайтов записей в конце навигационного периода и обобщения результатов авторы проекта рассчитывают получить новые данные о количестве и путях миграций китообразных и сивучей. 
 
Во время съёмки видео отображается на компьютере в капитанской рубке онлайн, поэтому при встрече с редкими видами морских млекопитающих, птиц или регистрации необычного природного явления экипаж может сразу сообщить об этом по рации или спутниковому телефону в администрацию заповелника. То же самое касается зафиксированных видеорегистраторами случаев браконьерства в заповедной акватории. Данные оперативно будут переданы и правоохранительным органам.

www.kamchat.info

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