Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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За китами, тюленями и каланами на Камчатке теперь следят видеорегистраторы
Для мониторинга общей обстановки, фиксации встреч с морскими животными, регистрации случаев незаконного захода судов в Кроноцком заповеднике на Камчатке будут использовать видеорегистраторы. Как сообщили «КамИНФОРМ» в резервате, новое оборудование для наблюдений за китообразными, тюленями и каланами установлено на борту патрульного катера «Анисифор Крупенин» в рамках проекта «Китовая заводь».
Всего используется 12 камер. Видеорегистраторы размещены по периметру катера и ведут непрерывную съёмку на протяжении всего рейса. После изучения десятков терабайтов записей в конце навигационного периода и обобщения результатов авторы проекта рассчитывают получить новые данные о количестве и путях миграций китообразных и сивучей.
Во время съёмки видео отображается на компьютере в капитанской рубке онлайн, поэтому при встрече с редкими видами морских млекопитающих, птиц или регистрации необычного природного явления экипаж может сразу сообщить об этом по рации или спутниковому телефону в администрацию заповелника. То же самое касается зафиксированных видеорегистраторами случаев браконьерства в заповедной акватории. Данные оперативно будут переданы и правоохранительным органам.
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