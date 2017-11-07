За минувшие выходные на Камчатке задержано более 50 нетрезвых водителей

На Камчатке за три выходных дня сотрудники Госавтоинспекции задержали более 50 нетрезвых водителей, в отношении трёх из них решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МВД региона.

По словам полицейских, также были задержаны более 15 водителей, которые сели за руль, не имея права управления транспортными средствами. «Несмотря на то, что инспекторам удалось исключить из дорожного движения стольких опасных водителей, за три дня на Камчатке произошло шесть ДТП с пострадавшими, в результате которых были ранены десять человек. При этом два опрокидывания транспортных средств произошли по вине нетрезвых автомобилистов», - говорят в МВД.

«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что на 91 километре автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получил сам виновник и его 21-летний пассажир.