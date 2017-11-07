За минувшие выходные на Камчатке задержано более 50 нетрезвых водителей

07 ноября 2017, 16:02

На Камчатке за три выходных дня сотрудники Госавтоинспекции задержали более 50 нетрезвых водителей, в отношении трёх из них решается вопрос о возбуждении уголовных дел за повторную езду в нетрезвом виде. Об этом «КамИНФОРМ» сообщили в МВД региона.
 
По словам полицейских, также были задержаны более 15 водителей, которые сели за руль, не имея права управления транспортными средствами. «Несмотря на то, что инспекторам удалось исключить из дорожного движения стольких опасных водителей, за три дня на Камчатке произошло шесть ДТП с пострадавшими, в результате которых были ранены десять человек. При этом два опрокидывания транспортных средств произошли по вине нетрезвых автомобилистов», - говорят в МВД. 
 
«КамИНФОРМ» ранее сообщало, что на 91 километре автодороги Петропавловск-Камчатский – Мильково нетрезвый водитель не справился с управлением и допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП телесные повреждения получил сам виновник и его 21-летний пассажир.
 

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

05 ноября 2017, 14:32
В районе главного музея Камчатки сошел оползень: здание и экспонаты не пострадали
05 ноября 2017, 12:03
"Большой этнографический диктант" написали на Камчатке
04 ноября 2017, 12:15
В столице Камчатки завтра откроют обновленный сквер на Кирдищева
04 ноября 2017, 12:09
Посмотреть на столицу Камчатки: на Яндекс-картах появились панорамы города
04 ноября 2017, 12:08
На Камчатке трехлетний мальчик чуть не выпал из окна, оставшись дома один
03 ноября 2017, 18:17
Бомбу в правительстве Камчатки не нашли, проверяют Минздрав региона

За месяц

30 сентября 2017, 09:17
Экс-начальник МВД Камчатки арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Яндекс.Метрика