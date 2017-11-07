За нарушение прав осужденных на Камчатке СИЗО заплатит 130 тыс. рублей

На Камчатке по инициативе прокуратуры администрация СИЗО-1 Петропавловска-Камчатского привлечена к административной ответственности за нарушение прав осужденных. Штраф — 130 тыс. рублей.

Как пояснили «КамИНФОРМ» в прокуратуре, речь о тех осужденных, которые привлекаются для работы в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения.

«Машинистам котельной, работающим в особых температурных условиях и связанных с загрязнением, не выдавалась специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия. Один из машинистов котельной работал, не имея необходимой квалификации или специальной подготовки», - говорят в прокуратуре.

Кроме того, осужденным отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения длительное время не выдавались смывающие и обезвреживающие средства. Выявлены и другие нарушения.