За нарушение прав осужденных на Камчатке СИЗО заплатит 130 тыс. рублей

07 ноября 2017, 17:58

На Камчатке по инициативе прокуратуры администрация СИЗО-1 Петропавловска-Камчатского привлечена к административной ответственности за нарушение прав осужденных. Штраф — 130 тыс. рублей. 
 
Как пояснили «КамИНФОРМ» в прокуратуре, речь о тех осужденных, которые привлекаются для работы в отряде по хозяйственному обслуживанию учреждения. 
 
«Машинистам котельной, работающим в особых температурных условиях и связанных с загрязнением, не выдавалась специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия. Один из машинистов котельной работал, не имея необходимой квалификации или специальной подготовки», - говорят в прокуратуре. 
 
Кроме того, осужденным отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения длительное время не выдавались смывающие и обезвреживающие средства. Выявлены и другие нарушения.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

За неделю

05 ноября 2017, 14:32
В районе главного музея Камчатки сошел оползень: здание и экспонаты не пострадали
05 ноября 2017, 12:03
"Большой этнографический диктант" написали на Камчатке
04 ноября 2017, 12:15
В столице Камчатки завтра откроют обновленный сквер на Кирдищева
04 ноября 2017, 12:09
Посмотреть на столицу Камчатки: на Яндекс-картах появились панорамы города
04 ноября 2017, 12:08
На Камчатке трехлетний мальчик чуть не выпал из окна, оставшись дома один
03 ноября 2017, 18:17
Бомбу в правительстве Камчатки не нашли, проверяют Минздрав региона

За месяц

30 сентября 2017, 09:17
Экс-начальник МВД Камчатки арестован по делу о злоупотреблении полномочиями
Яндекс.Метрика