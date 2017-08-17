За попытку подкупить полицейского житель Камчатки заплатит штраф в 1,1 млн рублей

17 августа 2017, 16:02

В Мильковском районе Камчатки суд вынес приговор 60-летнему мужчине, который пытался дать взятку полицейскому. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, он предлагал 300 тыс. рублей, в суде признал свою вину и был оштрафован на 1 млн 100 тыс. рублей. 
 
В мае мужчина обратился к своему знакомому — бывшему сотруднику ГИБДД,  чтобы он помог договориться с действующими сотрудниками полиция. Проблема была в том, что сын мужчины попался на пьяном вождении. Он работает в госорганах и отец не хотел, чтобы ребенок потерял работу. 
 
Он передал в качестве вознаграждения 300 000 рублей. Однако, при передаче денежных средств, задержан сотрудниками Мильковского МО МВД России.
 

www.kamchat.info

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