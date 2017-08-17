За попытку подкупить полицейского житель Камчатки заплатит штраф в 1,1 млн рублей

В Мильковском районе Камчатки суд вынес приговор 60-летнему мужчине, который пытался дать взятку полицейскому. Как сообщили «КамИНФОРМ» в СКР, он предлагал 300 тыс. рублей, в суде признал свою вину и был оштрафован на 1 млн 100 тыс. рублей.

В мае мужчина обратился к своему знакомому — бывшему сотруднику ГИБДД, чтобы он помог договориться с действующими сотрудниками полиция. Проблема была в том, что сын мужчины попался на пьяном вождении. Он работает в госорганах и отец не хотел, чтобы ребенок потерял работу.

Он передал в качестве вознаграждения 300 000 рублей. Однако, при передаче денежных средств, задержан сотрудниками Мильковского МО МВД России.