Район: Камчатский край
Камчатский край
В настоящее время Камчатский край включает в себя 70 муниципальных образований: 3 городских округа и 11 муниципальных районов (4 из которых входили в Корякский автономный округ), на территории которых располагаются 6 городских поселений и 50 сельских поселений.
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За выходные жители Камчатки отдали мошенникам почти 300 тыс. рублей
На Камчатке за прошедшие выходные трое камчатцев стали жертвами телефонных мошенников, отдав злоумышленникам почти 300 тыс. рублей, сообщили «КамИНФОРМ» в МВД региона.
Накануне в полицию обратился 42-летний владелец гостиницы. По его словам, на телефон администратора позвонил мужчина и, представившись другом директора, сообщил, что через некоторое время подъедет курьер, чтобы забрать выручку. Молодой человек передал незнакомому мужчине 170 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется поиск подозреваемых.
Ещё по двум фактам телефонного мошенничества проводятся проверки. 31-летняя жительница Вилючинска перевела 70 тысяч рублей в качестве задатка за автомобиль, который видела только на электронной доске объявлений. 30-летняя жительница Петропавловска-Камчатского перевела 45 тысяч рублей злоумышленникам, которые на одном из ресурсов в сети Интернет обещали оказать услуги по инвестированию.
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