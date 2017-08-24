Захламленные и затопленные подвалы мешают капремонту домов на Камчатке

В рамках капремонта на Камчатке основной объем работ по капитальному ремонту инженерных систем отопления, ГВС, ХВС и водоотведения проводится в подвальных помещениях дома.

Именно от технического состояния подвалов зависит качество исполнения подрядчиком своих обязательств. Однако зачастую подрядные организации не могут приступить к работам в срок по причине захламленности и затопления канализационными водами подвалов.

Проверить состояние подвальных помещений накануне отправилась комиссия, которая посетила дома по ул. Молчанова, 1 и Циолковского, 35 и дом № 13 по проспекту 50 лет Октября. На всех трех объектах был зафиксирован факт нарушения правил содержания мест общего пользования: подвалы были захламлены, а местами затоплены сточными и канализационными водами.

«Сегодня мы выехали на объекты и на месте смогли увидеть, что в подвальных помещениях домов построены сарай, имеется бытовой мусор, подтопления сточными и канализационными водами. Что в целом мешает процессу проведения работ по капитальному ремонту. - рассказал депутат заксобрания региона Анатолий Кирносенко, - Мы в настоящее время разрабатываем правовые механизмы воздействия на недобросовестные управляющие компании, которые в результате своего бездействия мешают проводить капитальный ремонт качественно и в срок».

По всем зафиксированным фактам Государственной жилищной инспекцией будет вынесено предписание управляющим компаниям для устранения выявленных нарушений.

Однако проверка показала и положительный опыт работы управляющей компании. Так, на Молчанова, 1 управляющая компания приступила к своим обязанностям лишь несколько месяцев назад, и не успела привести в соответствие нормам подвальные помещения. Но на момент проверки работы по очистке подвалов уже начались, а руководство компании активно идет на контакт и сотрудничество.