Захламленные и затопленные подвалы мешают капремонту домов на Камчатке

24 августа 2017, 08:54

В рамках капремонта на Камчатке основной объем работ по капитальному ремонту инженерных систем отопления, ГВС, ХВС и водоотведения проводится в подвальных помещениях дома. 
 
Именно от технического состояния подвалов зависит качество исполнения подрядчиком своих обязательств. Однако зачастую подрядные организации не могут приступить к работам в срок по причине захламленности и затопления канализационными водами подвалов.
 
Проверить состояние подвальных помещений накануне отправилась комиссия, которая посетила дома по ул. Молчанова, 1 и Циолковского, 35 и дом № 13 по проспекту 50 лет Октября. На всех трех объектах был зафиксирован факт нарушения правил содержания мест общего пользования: подвалы были захламлены, а местами затоплены сточными и канализационными водами.
 
«Сегодня мы выехали на объекты и на месте смогли увидеть, что в подвальных помещениях домов построены сарай, имеется бытовой мусор, подтопления сточными и канализационными водами. Что в целом мешает процессу проведения работ по капитальному ремонту. - рассказал депутат заксобрания региона Анатолий Кирносенко, - Мы в настоящее время разрабатываем правовые механизмы воздействия на недобросовестные управляющие компании, которые в результате своего бездействия мешают проводить капитальный ремонт качественно и в срок».
 
По всем зафиксированным фактам Государственной жилищной инспекцией будет вынесено предписание управляющим компаниям для устранения выявленных нарушений.
 
Однако проверка показала и положительный опыт работы управляющей компании. Так, на Молчанова, 1 управляющая компания приступила к своим обязанностям лишь несколько месяцев назад, и не успела привести в соответствие нормам подвальные помещения. Но на момент проверки работы по очистке подвалов уже начались, а руководство компании активно идет на контакт и сотрудничество.

www.kamchat.info

КомментарииДобавить комментарийВсего комментариев: 0

Обратите внимание, что в комментариях запрещены:
— нецензурная лексика (в любом виде);
— прямое и косвенное разжигание межнациональной и иной розни;
— оскорбления, вульгарные и непристойные реплики;
— общение не по теме, спам.

Вчера

23 августа 2017, 16:32
Первый раз в первый класс на Камчатке 1 сентября пойдут 3,6 тыс. детей
23 августа 2017, 16:31
В рамках расширения покрытия сети 4G на Камчатке в два раза увеличили количество станций LTE
23 августа 2017, 16:31
Школьные проездные по льготной цене в столице Камчатки будут действовать круглый год
23 августа 2017, 16:30
Камчатка готовится к старту акции «Ночь в кино», которая пройдет на 30 площадок
23 августа 2017, 16:29
Пьяная автоледи «догнала» автобус в столице Камчатки
23 августа 2017, 11:59
На Камчатке рядом с заповедником поймали браконьеров: изъято 60 кг красной рыбы

За неделю

22 августа 2017, 17:57
Уличное освещение в поселке Заозерный в столице Камчатки заработает осенью
22 августа 2017, 17:57
В столице Камчатки завершили ремонт дороги до Нагорного
22 августа 2017, 17:53
На Камчатке ГИБДД проводит акцию «Внимание-дети!» в преддверии начала нового учебного года
22 августа 2017, 17:45
Крупнейший район Камчатки полностью готов ко Дню знаний
22 августа 2017, 16:10
На Камчатке под суд отправили мужчину, который два года назад застрелил парня в Озерной
22 августа 2017, 16:06
На Камчатке поймали «гастролеров» с четырьмя килограммами «синтетики»

За месяц

15 августа 2017, 17:43
В поселке Сероглазка в столице Камчатки откроют новый участок РКЦ
15 августа 2017, 08:07
Новый комбинат по добыче золота построят на Камчатке
15 августа 2017, 07:58
В районе «Морозки» на Камчатке появится новый пеший маршрут для туристов
Яндекс.Метрика

[закрыть]

Опросы

Какой вид погребения усопшего соответствует Вашему менталитету, вере и обычаям: предание земле или кремация?

Считаете ли Вы необходимым строительство крематория на территории Камчатского края?